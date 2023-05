Frekt Ingebrigtsen-stikk fra rivalen – ga legenden klart svar

– Jeg skal la deg telle hvor mange ganger jeg har slått Jakob på 1500 meter og engelsk mil, lød det kontante svaret fra Timothy Cheruiyot.

Friidrettslegenden Michael Johnson hadde lenket til en artikkel om Jakob Ingebrigtsen på Twitter, og spurte følgerne sine om det finnes noen løpere med like mye «swagger» – «like kule» på godt norsk – som nordmannen.

EKSPERT: Tidligere OL-vinner Michael Johnson jobber i dag for BBC. Foto: FADI AL-ASSAAD / Reuters

Da var kenyaneren rask med å vise til sin statistikk i dueller mot Ingebrigtsen. En rask opptelling viser følgende:

1500 meter:

Cheruiyot: 11 seirer

Ingebrigtsen: 5 seirer

Engelsk mil:

Cheruiyot: 2 seirer

Ingebrigtsen: 2 seirer

– Jeg er her, Michael Johnson. En av de langdistanseløperne med en sterk statistikk mot Jakob, fulgte Cheruiyot blant annet opp med.

På 1500 meter sto Cheruiyot ubeseiret mot sandnesløperen frem til OL-finalen i Tokyo i 2021. Etter ti strake nederlag, vant endelig Ingebrigtsen i karrierens viktigste løp. Siden den gang har han vært bedre enn Cheruiyot i seks av syv dueller.

Rodal: – Ikke skremt

Mye tyder altså på at det har skjedd et tronskifte mellom de to, men det kenyanske håpet har langt ifra gitt opp. Fredag debuterte han på 3000 meter under Diamond League-stevnet i Doha. Og det i et stjernespekket felt.

På startstreken stod verdensmesterne Selemon Barega (10.000 meter), Soufiane El Bakkali (3000 meter hinder) og verdensrekordholderen innendørs, Lamecha Girma.

Cheruiyot var ikke i stand til å matche de ovennevnte.

– Det ble jeg ikke skremt av. Det var akkurat som forventet. Jeg har sittet med en følelse siste par sesongene at han kanskje er på vei over toppen. Han løper en ålreit 3000 meter, men heller ikke noe mer, sier NRK-ekspert Vebjørn Rodal.

Imponert av vinneren

Kenyaneren løp inn til tiden 7.36,72 – ti sekunder bak vinneren Girma.

– Du tror ikke at han kan hevde seg mot Jakob Ingebrigtsen også på en 5000 meter?

– Min spådom er at han ikke kommer til å være det på 1500 meter heller, men da snakker jeg fra magefølelse og om Jakob i godt gammelt slag.

Rodal har mer tro på Girma, som de siste årene har tatt to VM-sølv og ett OL-sølv på 3000 meter hinder. Han roste etiopierens eleganse underveis i løpet.

– Jeg tror ikke han er en utfordring på 1500 meter, på grunn av fartsegenskapene, men han har en enorm kapasitet. Han kan bli veldig sterk på 5000 meter, sier Rodal, som tror vi får se ham i minst en prestisjetung 5000 meter i løpet av året.

TOK KOMMANDO: Lamecha Girma løp Selemon Barega og Berihu Aregawi i senk på sisterunden i Doha. Foto: IBRAHEEM AL OMARI / Reuters

Han spår at Girma vil velge distansen som han har størst sjanse for å bli verdensmester på mot slutten av august i Budapest. Da vil han enten måtte overliste Soufiane El Bakkali på 3000 meter hinder eller typer som Jakob Ingebrigtsen og Paul Chelimo på 5000 meter.

PS! Det neste stevnet i Diamond League arrangeres i Rabat i Marokko, den 28. mai. Jakob Ingebrigtsen stiller til start på 1500 meter.