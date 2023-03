NRK-ekspert i harnisk etter ny Krüger-vraking: – Det største skandaleuttaket noen gang

– Sjur Røthe våknet i morges med symptomer på forkjølelse og kan derfor ikke stille til start på 50 km klassisk fellesstart i VM Planica i dag.

Det opplyser Norges Skiforbund søndag morgen.

SYK: Sjur Røthe. Foto: Heiko Junge / NTB

Sjur Røthe erstattes av Martin Løwstrøm Nyenget på dagens konkurranse. Det til tross for at femmilsvrakede Simen Hegstad Krüger bekrefter overfor NRK at han ønsket å gå – nå som det dukket opp en ledig plass.

– Ja, jeg ville gå, skriver han i en SMS til NRK.

NRK har kontaktet landslagssjef Eirik Myhr Nossum søndag morgen. Foreløpig uten hell.

– Fullstendig meningsløst

Femmilsuttaket skapte overskrifter i går, da den foreløpige VM-kongen Krüger ble vraket. Landslagsledelsen tok i utgangspunktet ut Johannes Høsflot Klæbo, Pål Golberg, Didrik Tønseth og Sjur Røthe, men nå erstattes altså sistnevnte av Løwstrøm Nyenget.

Det får Fredrik Aukland til å se rødt.

NRK-EKSPERT: Fredrik Aukland. Foto: Ole Martin Wold / NTB

– Det var et sjokk at Krüger ikke var tatt ut på laget i første omgang. At han heller ikke er reserve, når han selv ønsker å gå, er rett og slett ikke til å forstå. Jeg klarer ikke å se noen sportslige argumenter for det, så man må spørre seg om det ligge noe annet bak

– Hva kan det være?

– Ja, hva kan det være. Her må nesten landslagsledelsen komme med en god forklaring.

– Hvordan ser du dette uttaket opp mot tidligere kontroversielle uttak?

– Det er det største skandaleuttaket noen gang. Jeg har aldri vært borti noe lignende. Selv vrakingen av Petter Northug til OL i 2006 var enklere å forklare enn dette. Det er rett og slett fullstendig meningsløst at en løper med tre gull på tre løp i et VM ikke blir tatt ut til å gå den siste øvelsen.

Reserven ble slått av Northug

Martin Løwstrøm Nyenget ble nummer tre på 20 km klassisk fellesstart i verdenscupen på Lillehammer før jul. Han vant også den klassiske femmila i Holmenkollen i fjor, men har ikke imponert i forkant av VM. Han ble nummer sju i det siste verdenscuprennet han gikk før VM, i franske Les Rousses, mens han i sin aller siste konkurranse før VM ble nummer 22 i det 50 kilometer Ski Classics-løpet Jizerska.

Der ble han blant annet slått av Petter Northug, som riktig nok ble diskvalifisert etter løpet.

Krüger opplyser til NRK at han var klar over at Nyenget var førstereserve.

– Martin har vært reserve i flere mesterskap uten å få slippe til, så jeg unner ham virkelig å gå i dag.