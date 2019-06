Franske stjerner sjeleglade for å møte Norge uten Hegerberg

Norge lekte seg til seier over Nigeria i deres første VM-kamp. Med tre mål og null baklengs ligger Norge på andreplass i Gruppe A før onsdagens toppoppgjør mot gruppeleder Frankrike.

Men vertsnasjonen hadde en minst like god åpningskamp med 4-0-seier mot Sør-Korea. Etter kampen fortalte målscorer Eugénie Le Sommer til NRK at hun allerede hadde rettet all fokus mot Norge-kampen.

– Norge er et sterkt lag, et annerledes lag enn Korea. De spiller lange baller og er tøffe fysisk, så vi må forberede oss godt og analysere kampen mot Nigeria.

DRØMMESTART: Norge scoret tre mål mer enn i hele forrige mesterskap da de slo Nigeria 3–0 i franske Reims lørdag. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Lettet over Hegerberg-nei

Le Sommer er en av syv Lyon-spillere som var i startelleveren til det franske landslaget i åpningskampen. I klubb spiller hun på topp sammen med norske Ada Hegerberg, som har sagt nei til landslagsspill siden EM i 2017.

– Det er hennes valg og jeg kjenner Ada og vet hvorfor hun ikke spiller i dette mesterskapet. Hun har sine grunner, men Norge er likevel godt uten Ada.

Le Sommer tror det uansett blir vanskelig å slå Norge i Nice, mens lagvenninne Amel Majri sier hun er lettet over at ikke den norske Lyon-venninnen blir å se på motsatt banehalvdel.

– Det er bedre for vårt lag når hun ikke spiller. Hun er en veldig god spiller og uten Ada blir det lettere for oss å slå Norge, men de har fremdeles mange gode spillere, sier Frankrikes nummer ti.

KAPTEIN: Franske Amandine Henry. Foto: FRANCOIS XAVIER MARIT / AFP

Frankrike-kaptein og spilleren som scoret 4-0-målet mot Sør-Korea, Amandine Henry, kommer heller ikke til å savne Hegerberg i den viktige kampen mot Norge.

– Det er veldig fint for oss at ikke hun skal spille, så jeg er glad for det, sier hun smilende og sier «Hei Ada» mens hun vinker inn i kamera.

NRK-ekspert: – Bedre uten Ada

Norge har vist at de kan score mål og slå stornasjoner som Nederland (VM-kvaliken) uten spilleren som flere ganger har blitt kåret til verdens beste. Allerede før mesterskapet braket løs, sa NRKs fotballekspert, Carl-Erik Torp, at han mener det norske landslaget spiller bedre uten Hegerberg.

– Landslaget har vært gjennom en lang prosess siden EM. De har bygget seg sakte opp igjen. De har fått en tydelig identitet med slagordet «sterkere sammen». Miljøet er godt. Da mener jeg de ikke er tjent med å hente inn Hegerberg som kan utfordre dette litt, selv om hun er en fantastisk fotballspiller, sa Torp.

Etter Norges 3-0-seier over Nigeria i VM-åpningen, skrev den svenske Expressen-kommentatoren Tomas Pettersen at Norge klarte seg langt bedre uten sin «kranglete stjerne», og at hun var like lite savnet som Zlatan Ibrahimovic på det svenske herrelandslaget.

Se Frankrike – Norge på NRK 1 onsdag 12. juni fra klokken 20.15