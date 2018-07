Franske stjerner reagerer på Henrys Belgia-hjelp: – Bisarr situasjon

– Det er en litt bisarr situasjon ettersom han er fransk og skal sitte på motstanderens benk. Det må være spesielt for ham, sa Franrikes landslagssjef Didier Deschamps i det franske TV-programmet Telefoot søndag.

Den franske fotballegenden Thierry Henry (40) er blant franskmennene som får mest oppmerksomhet før tirsdagens semifinale mellom nettopp Frankrike og Belgia. Spissen, som har vunnet både VM og EM med franskmennene, kommer nemlig til å sitte på den belgiske innbytterbenken under kampen.

Henry er assistenttrener for Belgia og har fått ansvar for det offensive spillet. Det har vært en suksess i VM; Belgia har scoret 14 mål på mesterskapets fem første kamper, mer enn noe annet lag.

– Henry er på Belgias side

– Han vet mye om det franske laget. Han er på vår side og vil ikke vurdere å holde tilbake informasjon som kan ta oss videre, sier Belgias Thomas Vermaelen om Thierry Henry.

Frankrike-stjernen, Olivier Giroud, innrømmer at han gjerne skulle ha sett Henry på den franske trenerbenken.

– Jeg ville foretrukket å ha hatt ham på vår side og at han ga meg råd, sier Giroud på pressekonferansen i VM dagen før semifinalen og legger til:

– Men vi må ikke være for sjalu. Jeg er ikke veldig overrasket over dette og jeg tenker at det er ganske normalt å gjøre for hans trenerkarriere,

Frankrikes Olivier Giroud. Foto: JOHN SIBLEY / Reuters

– Jeg vil være stolt over å kunne vise «Titi» at han er på feil side, sier Giroud, som tror det vil bli en merkelig kamp for Henry.

Selv om Didier Deschamps, som var med på å vinne VM i 1998 sammen med Henry, synes det blir rart å se sin gamle lagkamerat hos motstanderen, har han stor respekt for Henry.

– Han er virkelig en person jeg verdsetter og jeg er glad på hans vegne, sa Deschamps i Telefoot.

Plakater av Henry

Henry ble regnet som en av verdens mest målfarlige angrepsspillere og scoret 51 mål på 123 kamper for Frankrike. Som assistenttrener for det Belgiske landslaget kan han sende sitt eget hjemland ut av VM.

NRKs fotballskribent, Thore Haugstad, tror Henrys erfaring som spiller har stor betydning for det belgiske landslaget, hvor mange av spillerne anser han som sitt store idol.

– Han har en enorm autoritet gjennom det han har oppnådd som spiller. Mange av spissene i den belgiske landslagstroppen hadde jo Henry som helt da de var yngre, og visstnok hadde flere av dem plakater av han på rommet. Hvis Henry ikke vet hvordan man scorer mål, så er det ingen som vet det, sier Haugstad.

Thierry Henry (t.h.) på Belgia-trening tidligere i VM. Foto: FRANCK FIFE / AFP

Thierry Henry Ekspandér faktaboks Henry har spilt 123 landskamper for Frankrike. Klubber: Monaco: 1994-1999

Juventus:1999

Arsenal: 1999-2007

Barcelona: 2007-2010

New York Redbulls: 2010-2014

Arsenal (lån): 2012 Meritter: Fransk seriemester med Monaco 1997

Engelsk ligamester med Arsenal 2002 og 2004

Engelsk FA-cupmester med Arsenal i 2002 og 2003

Spansk seriemester med Barcelona 2009 og 2010

Vinner av mesterligaen med Barcelona 2009

Spansk cupmester med Barcelona 2009

Verdensmester med Frankrike i 1998

Europamester med Frankrike 2000

Kontinentcupmester med Frankrike 2003

123 landskamper for Frankrike, 51 mål

Spilte PlayStation med Lukaku

Belgias store stjerne, Romelu Lukaku, satte pris på å få Henry inn i det belgiske landslaget for to år siden. Ifølge Lukaku selv, som på den tiden var Everton-spiller, skal Henry ha tatt seg god tid til å bli kjent med spillerne.

– Han er virkelig med oss. Noen ganger kommer han for å drikke te eller spille PlayStation med oss, sa Lukaku til ESPN.

God stemning mellom Thierry Henry (t.v.) og Belgia-stjernen Romelu Lukaku på trening i VM. Henry er assistenttrener for Belgia med ansvar for det offensive spillet. Foto: Alexander Zemlianichenko / AP

Lukaku har levert gode resultater under VM og har stått i spissen for de fleste av Belgias seire. United-spilleren er i tillegg Belgias toppscorer gjennom tidene med 37 scoringer.

Det er ingen tvil om at Henry betyr mye for Lukaku, og at de to har et vennskap også utenfor banen.

– Da vi var barn hadde vi ikke engang råd til å se Thierry Henry spille. Nå lærer jeg av ham hver dag jeg er med landslaget. Jeg står sammen med legenden, i egen person, og han forteller meg om hvordan man skal løpe inn i rom slik han gjorde. Thierry er muligens den eneste i verden som ser mer fotball enn meg. Vi diskuterer alt. Vi kan sitte og diskutere tysk andredivisjonsfotball, skrev Lukaku selv i et innlegg i The Players Tribune før VM.

Fra Arsenals ungdomsakademi til Belgia

Det var få som hadde sett for seg at Arsenal-legenden skulle ende opp i Belgias trenerteam. Etter at Henry la opp som fotballspiller i 2014, sjonglerte han rollen som TV-ekspert for Sky Sports med trenerutdanning og jobb i Arsenals ungdomsakademi.

Etter å ha fullført UEFAs A-lisenskurs skal franskmannen ha fått tilbud om å trene Arsenals U18-lag av akademisjef Andries Jonker, ifølge avisen The Telegraph.

Det ville ikke Arsenal-trener gjennom 22 år, Arsène Wenger, ha noe av. Wenger ga klar beskjed til Henry om at trenerrollen var en fulltidsjobb og ikke noe han kunne kombinere med jobben som TV-ekspert.

Thierry Henry (t.h.) og hans tidligere trener i Arsenal Arsène Wenger. Foto: ODD ANDERSEN / AFP

To år senere, i 2016, annonserte Belgias ferske landslagssjef og tidligere Everton-trener Roberto Martínez at Henry var ansatt som assistenttrener med fokus på angrepsspillet. Og det virker å være nettopp på grunn av Martinez at den tidligere storscoreren endte opp i det belgiske trenerteamet.

– Å få være en del av Belgia og jobbe med Roberto Martínez, som har vært i gamet såpass lenge og lære av han, det er nøkkelen for meg, sa Henry etter ansettelsen ble kjent.

Belgias trener Roberto Martínez er glad for å ha Thierry Henry med på det belgiske landslaget. Foto: FILIPPO MONTEFORTE / AFP

Martinez på sin side virker storfornøyd med å ha franskmannen på plass, og ikke minst hans erfaringer fra VM.

– Det han kan gi oss er helt essensielt, han vet hvordan det internasjonale nivået er i VM. Han vet hva som skal til for å vinne VM. Ingen andre i gruppen har erfaring med å vinne VM. Det essensielt fra et psykologisk perspektiv, men også på treningsfeltet og hans sans for detaljer. Han er veldig viktig for oss, sier Martinez.

– Det laget som ser best ut

Ifølge NRKs fotballekspert, Carl-Erik Torp, har Belgia lenge slitt med å bli et godt kollektivt lag, til tross for at de har hatt veldig mange gode spillere de siste mesterskapene. Mye kan tyde på at floken endelig har løsnet.

– Når Belgia er det laget som har scoret flest mål i VM og er det laget som ser best ut, så er det lett å si at Henry har hatt en slags påvirkning i hvert fall, sier Torp.

Carl-Erik Torp Foto: Julia Marie Naglestad

– Jeg tror han har vært en fin støttespiller for Lukaku og de andre når det kommer til å gi tips og utvikle dem videre. Men samtidig er det jo ferdighetene i de spillerne han har fått jobbe med som er helt avgjørende her da.

Torp mener også det burde diskuteres hvorvidt det er innafor å ha trenere og støtteapparat på landslaget som ikke er fra det samme landet. En tendens som finnes på mange landslag.

– Jeg synes egentlig det er litt rart og kanskje man burde se nærmere på regelverket her, sier Torp.