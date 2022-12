Fransk seier på stafetten etter tung norsk dag

Julia Simon gikk inn til seier i ensom majestet for det franske skiskytterstafettlaget i Hocfilzen.

Elvira Öberg gikk inn til en andreplass for Sverige, mens Italia og Lisa Vittozzi som ankerkvinne ble nummer tre.

Ingrid Landmark Tandrevold leverte to fulle hus på sin ankeretappe, men Norge endte på en femteplass i Østerrike.

– Jeg synes egentlig at vi gjennomfører en bra stafett i dag. Vi skyter fire ekstraskudd som er veldig bra. Dessverre er det også sånn at de andre også går veldig bra i dag. Vi var nok litt avhengig av at noen måtte bomme, og det gjør ikke folk i dag. Jeg synes vi skal være fornøyd med det vi fikk til i dag, sier Tandrevold til NRK.

Karoline Knotten var første kvinne ut for Norge, og hadde en bom både på stående og liggende. Hun vekslet med Emilie Kalkenberg, 37,4 sekunder bak ledende Sverige.

Kalkenberg hadde heller ingen stor dag, og vekslet med Karoline Erdal 56,9 sekunder bak teten.

Erdal sendte Tandrevold på ankeretappen ut 1,02 sekunder bak Frankrike, og Tandrevold spiste inn sekunder til teten med to fulle hus og sterk form i sporet, men det ble et stykke opp til pallen.