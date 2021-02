Fransk seier etter ekstrem skyting – NRKs ekspert har aldri sett lignende

– Jeg vet at jeg skyter raskt, men i dag tenkte jeg ikke på å skyte raskt, men bare trekke av med en gang jeg så blinken, sier gullvinner Émilien Jacquelin.

Den planen var innertier. Émilien Jacquelin var totalt overlegen, både i sporet og på alle av de fire skytingene.

–Det franskmannen gjorde i dag var utrolig imponerende. Det er den sjukeste jaktstarten jeg har sett, sier Johannes Thingnes Bø som tok bronse.

Funnet VM-formen

Allerede fra sitt startnummer tre så vi at Émilien Jacquelin var en av det aller største favorittene til å ta gullet. Han var lynrask i sporet, men enda raskere på skytinga.

Han gikk til slutt i mål med 20 av 20 treff, og akkurat skytedelen denne dagen sjokkerte NRKs eksperter.

17,3 sekunder brukte han totalt på tredje serie, og var raskest av samtlige.

Skytetidene til Jacquelin Ekspandér faktaboks 1. skyting: 24,7

2. skyting: 26,0

3. skyting: 17,3

4. skyting: 17,7

Totalt skytetid var 1:25,28 på alle seriene.

– Hva syns du om skytinga, Jacquelin?

– Skytingen gikk lett i dag, fordi jeg tenkte ikke på å vinne, men bare fokuserte på skytingen. Noen ganger tenker jeg på andre ting, men jeg har lært at jeg bare må fokusere på meg selv, sier gullvinneren til NRK.

Det sjokkerte NRKs ekspert Liv Grethe Skjelbreid. Hun var helt rystet over prestasjonen franskmannen leverte på standplass.

IMPONERT: NRKs ekspert Liv Grete Skjelbreid. Foto: Malin Jørnholt / NRK

– Jeg har aldri sett noen som har stått på skive én i et VM og skutt to serie på 17 sekunder. Det er så rått som det kan få blitt. Den som ikke synes det, kan gå ut og prøve selv. Det er fantastisk. Jeg har aldri sett noe lignende.

Tidligere skiskytter Emil Hegle Svendsen er forrige nordmann som tok gull på distansen i VM. Det kom i 2013. Han er også ekstremt imponert over skytetiden.

– Det er helt hinsides det han driver med. Det ser hvert fall ikke ut som han er spesielt stressa over situasjonen han står i. Det går utrolig fort. Både drillen og selve hastigheten i serien. Det er sjeldent vi ser så god og rask skyting, sier Hegle Svendsen i NRKs studio og fortsetter:

– Det er fantastisk levert. Han skyter på en god rytme. Han har sikkert gjort det mange ganger på trening, og her flyter det som bare det.

Se analysen av franskmannens fire skyteserier i NRKs VM-studio her:

Hvordan klarte Jacquelin å skyte så fort? Du trenger javascript for å se video.

Lært seg nye metoder

Franske Émilien Jacquelin har ingen seirer på jaktstart i verdenscupen denne sesongen. Forrige seier kom i VM i Anterselva, og han hadde derfor æren av å forsvare gullet sitt søndag. Den utfordringa tok han på strak arm.

Nå forteller han derimot at han følte på mer nerver enn hva han vanligvis gjør.

– I dag var jeg veldig nervøs, for jeg ville beholde tittelen min. Jeg var ikke så komfortabel på innskytingen, og jeg kjente på oppvarming at jeg ikke hadde en topp dag i sporet. Så jeg visste at jeg måtte skyte bra i dag for å være på pallen og kjempe om seieren. Jeg er veldig fornøyd med skytingen, sier Jacquelin til NRK.

JUBEL: Jacquelin suser aleine i mål. Foto: BORUT ZIVULOVIC / Reuters

– Hvor godt var det å ta gull igjen?

– Det føles enda bedre enn i fjor. I Anterselva var det en drøm å slå Johannes, sier han.

NRKs kommentator Andreas Stabrun Smith mener Jacquelin har overtatt hegemoniet på jaktstarten etter en annen franskmann, nemlig Martin Fourcade. Det er selvfølgelig et stort forbilde for Jacquelin, men han har funnet sin egen suksessoppskrift for å lykkes.

– I dag gjorde jeg slik som jeg har lyst til på skiskytterarenaen. Det er det viktigste jeg har lært denne sesongen, at jeg bare må være meg selv. I desember og januar var det tøft fordi Martin la opp. Jeg ville være på pallen hele veien, men jeg gjorde det ikke på min måte. Jeg har prøvd å gjøre akkurat som Martin, men det er ikke meg. Jeg må være meg selv, og det klarte jeg i dag, avslutter han.

IMPONERENDE: Se tredje skyting her. Du trenger javascript for å se video. IMPONERENDE: Se tredje skyting her.

Kamp om sølvet

I fjor tok Johannes Thingnes Bø sølv på distansen. Stryningen var lenge i tet med franskmannen, men klarte ikke å holde følge med de enorme skyteseriene til gullvinneren. To bom ble det på Thingnes Bø.

På siste runde ble det en ren sølvkamp mellom Thingnes Bø og Sebastian Samuelsson, men på oppløpet ble svensken for sterk.

Det var en rørt «Sølv-Sebbe» som møtte NRK etter rennet.

– Det kjennes veldig bra. Jeg er utrolig stolt over prestasjonen min i dag og over hvor hardt jeg har jobbet for å ta meg hit jeg er i dag.

Til tross for bronse, er Thingnes Bø fornøyd med medalje.

BRONSE: Johannes Thingnes Bø. Foto: Primoz Lovric / NTB

– Det smaker veldig godt. Det er alle sin drøm å få en medalje i VM, og jeg følte på forhånd at jeg hadde gode muligheter. Men så får man det ikke på sprint, og så var det mange av mine verste konkurrenter som var rundt meg på listene. Så det var på ingen måte enkelt å ta medalje i dag. Jeg er veldig fornøyd, sier Thingnes Bø til NRK.

– Hvordan var duellen mot Samuelsson?

– Jeg er ikke helt god taktisk på sisterunder i sånne situasjoner. Jeg blir litt stressa, for jeg er ikke så trygg på egenskapene mine der. Så det blir litt halvveis. Sebastian er en sterk og eksplosiv fyr. Han slo meg i spurten i Oberhof og. Jeg prøvde å riste ham av meg underveis, men jeg burde nok ha ligget i ryggen, sier han.

Skyteserien til Jacquelin imponerte ham, og han forteller at han ble inspirert til å gjøre det samme.

– Det er så fort. Jeg merket på første stående at jeg også ville gjøre det. Men jeg var litt for ivrig og skjøt både saktere og bomma. Men det var morsomt. Jeg venta på et bomskudd, men det kom aldri, sier han.

Sturla Holm Lægreid gikk inn til sjetteplass, ellevteplass til Johannes Dale og 14. plass til Tarjei Bø.

Bronse til Johannes Thingnes Bø Du trenger javascript for å se video.

Se fullstendig resultatliste her: