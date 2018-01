Frankrikes superstjerne før EM-starten: – Ikke fokuser på meg eller Sagosen

– Norge bør ikke fokusere på meg, og vi bør ikke fokusere på Sander, sier Nikola Karabatic til NRK.

Den franske stjernespilleren er akkurat ferdig med den siste hardtreningen før EM-åpningen mellom Frankrike og Norge fredag kveld.

– Både jeg og Sander ønsker å være gode, men vi kan ikke vinne kampen alene. Hele laget må gjøre det bra, understreker Karabatic, som til daglig spiller i PSG sammen med Sagosen.

– Men hvis du eller Sagosen scorer 10 mål så er det vel større sannsynlighet for at det laget vinner?

– Jeg har flere kamper hvor jeg har scoret mange mål og vi har tapt, og noen kamper hvor jeg har scoret ett, to eller tre og vi har vunnet enkelt. Da velger jeg heller det siste, sier Karabatic med et smil.

– Sagosen viktigere

Han har blitt kåret til verdens beste spiller flere ganger, og har vist at han kan vinne en kamp nærmest på egen hånd. Derfor vil Norge ha fokus på playmakeren – uansett hva 33-åringen selv måtte mene.

– Frankrike har mange gode spillere som kan avgjøre, og han er en av dem, så får vi stoppet Karabatic er litt av jobben gjort i hvert fall, sier Norges landslagstrener Christian Berge.

NRKs håndballekspert er enig.

– De siste mesterskapene synes jeg han har vært litt blekere enn han har vært tidligere, men i Golden League forrige uke var han beinhard. Han er en mann man alltid må holde et øye med, poengterer Håvard Tvedten.

SKUDDSTYRKE: Sander Sagosen håper han kan bidra til seier i EM-åpningen mot Frankrike. Foto: FRANCK FIFE / AFP

Den tidligere landslagsprofilen tror dessuten lite på at Frankrike ikke vil passe ekstra på Sagosen.

– Jeg tror Frankrike skal være mer opptatt av Sagosen enn Norge skal være av Karabatic, for jeg synes Sagosen er viktigere for Norge enn han er for Frankrike. De har nok veldig fokus på å stoppe ham. Sagosen på en god dag er nest sist og sist på veldig mye av det Norge gjør. Karabatic er mer en «grand old man» som hjelper de andre nå, sier Tvedten.

Ingen favoritter

Norge sløste med mulighetene og tapte med fem mål med Sagosen ute med sår hals da lagene møttes for bare åtte dager siden.

– Jeg håper jeg blir viktig og kan sørge for at vi vinner nå. Først og fremst må vi sette ballen i mål. Det er to lag som kjenner hverandre ut og inn, så ingenting kan overraske hverken dem eller oss, mener 22-åringen.

– Vi vant VM-finalen i VM i fjor, men laget har endret seg en del Norge har ikke det, så det kan være en fordel for dem. 50/50 vil jeg si det er, slår Karabatic fast.