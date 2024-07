Frankrike tildelt vinter-OL i 2030

Ble pågrepet etter spionasje av motstanderen

Det newzealandske kvinnelandslaget hevder at treningen deres mandag ble spionert på av canadiske droner, ifølge den newzealandske avisen, Stuff.

New Zealand og regjerende OL-vinner Canada møter hverandre i åpningskampen i OL torsdag.

Den newzealandske OL-komiteen har formelt innlevert hendelsen til IOCs integritetsenhet, og har bedt Canada om en fullstendig gjennomgang, står det i en pressemelding etter en forespørsel fra Stuff.

Kort tid etter kom den canadiske OL-komiteen med en beklagelse.

– Vi ble gjort oppmerksom på at et ikke-akkreditert medlem av Canadas støtteapparat ble arrestert av franske myndigheter i Saint-Étienne etter en klage fra New Zealand 22. juli, skriver de i pressemeldingen og fortsetter:

– Den kanadiske olympiske komité står for fair-play og vi er sjokkerte og skuffet. Vi ber om unnskyldning til New Zealand Football, til alle spillerne som er berørt, og til New Zealand Olympic Committee.

Eurosport Norge omtalte saken først.