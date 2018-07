Frankrike til VM-finale: – Det kommer til å bli et ellevilt party

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Det kommer til å bli et ellevilt party. Franskmennene elsker sin fotball, og det er mange år siden sist de var i en VM-finale, sa NRKs kommentator Olav Traaen da franskmennene kjempet for å sikre seg sin første VM-finale siden 2006.

Det klarte «Les Bleus». Det avgjørende hodestøtet stod Samuel Umtiti for. Etter 51 minutter steg midtstopperen til værs, knuste Marouane Fellaini og stanget inn hjørnesparket fra Antoine Griezmann.

– Han rister av seg sin markør (Toby) Alderweireld ved å ta et steg tilbake før han går frem igjen, og så slår han til og med Fellaini, en av verdens beste hodespillere. Det er fantastisk, sa Brede Hangeland i TV 2s VM-studio på Kontraskjæret.

– At han og Varane byttet plass tror jeg kom overraskende på dem, og det førte nok til at det glapp i markeringen, stemte Danmarks landslagstrener Åge Hareide i.

Umtiti ble med det den tredje franske forsvarsspilleren til å score i årets VM etter at høyreback Benjamin Pavard scoret i den utrolige 4-3-seieren over Argentina i åttedelsfinalen og Raphaël Varane scoret i 2-0-seieren over Uruguay i kvartfinalen. Sist tre franske forsvarsspillere scoret i et VM var i 1998. Da ble de verdensmestere.

Deschamps: – Mye har skjedd

Frankrikes landslagstrener Didier Deschamps var kaptein for «Les Bleus» sist franskmennene løftet VM-trofeet. Nå får han sjansen til gjenta bragden som trener.

– Jeg er veldig stolt av laget. Vi har nå vært sammen i 49 dager og mye har skjedd. Noen ting er mer vanskelig enn andre ting, men det er sånn det er i en gruppe, sier Deschamps.

– Jeg tar også med støtteapparatet i det. Alle fortjener ros, sier Frankrike-sjefen.

Belgia hadde ikke tapt på to år

Før VM-semifinalen mot Frankrike hadde Belgia spilt 23 kamper uten å tape, den lengste rekken uten tap av semifinalelagene i VM. 18 av dem hadde endt med seier, mens fem kamper hadde endt uavgjort. Sist «De røde djevlene» tapte en fotballkamp var 1. juli 2016, da de tapte 3-1 mot Wales kvartfinalen i EM.

– Dessverre for oss er forskjellen en dødballsituasjon. Det var en veldig jevn kamp. Holdningen til innsatsen og spillerne var fantastisk. Du kan ikke be om mer, sier Belgias landslagstrener Roberto Martínez etter kampen.

– Hvis det er en måte det er bedre å tape på, er det slik våre spillere gjorde det i dag, ved å gi alt helt til siste sekund, sier Martínez.

Møter Kroatia eller England i finalen

I den andre omgangen presset Belgia på for scoring, men de klarte aldri å sette det helt store trykket på franskmennene.

– Det er fortjent at Frankrike er en av VM-finalistene. Da Frankrike fikk 1-0-scoringen kom ikke Belgia stort nærmere. Stormløpet kom aldri, og Frankrike hadde god kontroll, mener NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp.

Frankrike skal dermed spille VM-finale for første gang siden 2006.

I finalen venter enten Kroatia eller England. De møtes til semifinale onsdag.