Frankrike og USA tildelt vinter-OL

Frankrike og USA er tildelt vinter-OL i henholdsvis 2030 og 2034.

Det ble klart under IOC-kongressen i OL-byen Paris onsdag.

Lekene i Frankrike blir lagt til Provence-Alpes-Côte d'Azur og Auvergne-Rhône-Alpes. Lekene i USA er lagt til Salt Lake City, som også var vertskap i 2002.

– Vi vil levere nøyaktig det dere ber oss om å gjøre, sa Frankrikes president Emmanuel Macron i sin tale.

I talen påpekte han at landet har en lang tradisjon med å være vertskap for De olympiske leker, og garanterte for at landet vil levere blant annet på tid og budsjett.

Utah-guvernør Spencer Cox viste i sin tale direktebilder fra delstaten, hvor innbyggerne ventet på kunngjøringen.

– Jeg bringer hilsener og ambisjonene til 3,5 millioner innbyggere i Utah som elsker de olympiske lekene, og som gleder seg til å være vertskap, sa han.

Offentliggjøringen var som ventet, etter at IOC i juni foreslo byene som arrangører. De andre søkerne, inkludert Sverige, ble med det i praksis vraket.

Frankrike arrangerte vinter-OL i 1924, 1968 og 1992. USA arrangerte vinter-OL i 1932, 1960, 1980 og i 2002.

Milano og Cortina d'Ampezzo i Italia er vertskap for vinter-OL i 2026.