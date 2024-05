Azedinne Habz vant Diamond League-stevnet i Marrakech for under to uker siden, og ble nummer tre under Bislett Games torsdag kveld.

Jakob Ingebrigtsen og kenyanske Timothy Cheruiyot var de eneste som var bedre på 1500-meteren.

30-åringen er den nest raskeste europeeren i 2024 med tiden 3.30,80 minutter og har en så god personlig rekord som 3.29,26 – satt i Oslo for ett år siden.

«Administrativ feil»

NRK-ekspert Vebjørn Rodal mener han ville vært en opplagt medaljekandidat, spesielt uten Jake Wightman og Josh Kerr til start.

– Uten de to britene til start, ville jeg hatt ham som en kandidat til sølvet, bak Jakob Ingebrigtsen.

NRK-ekspert Vebjørn Rodal.

Problemet er at Frankrike rett og slett har glemt Habz.

«På grunn av en administrativ feil, er ikke det planlagte uttaket av utøverne Azeddine Habz og Simon Bédard (10.000 meter) godkjent av European Athletics på nåværende tidspunkt. Det franske friidrettsforbundet jobber hardt for at de skal få konkurrere», skriver forbundet på Instagram.

– Trenger dere en sekretær?, svarte U20-verdensmester på 110 meter hekk, Sasha Zhoya.

TOK EM-BRONSE: For litt over ett år siden delte Azeddine Habz pallen med Jakob Ingebrigtsen og Neil Gourley under EM innendørs i Istanbul. Foto: Francisco Seco / AP

De har kun fylt to av de tre plassene de hadde til rådighet. Romain Mornet og Mael Gouyette, begge utøvere med personlige rekorder på 3.34-tallet, er tatt ut.

Agenten: Vil vente med å kommentere

Påmeldingsfristen gikk ut 30. mai, klokken 14.00. I regelverket til European Athletics står følgende under punkt 103.11:

«Ingen ytterligere utøvere vil bli godkjent etter påmeldingsfristen»

NRK har vært i kontakt med Habz' agent, Michel Boeting, som omtaler det som veldig uheldig. Han opplyser at feilen ligger hos forbundet.

– Azeddine vil vente med å si noe til situasjonen er avklart. Det burde være om en til to dager, skriver Boeting i en e-post.

Nordås med klar tale

– Hadde jeg vært han, ville jeg vært overrasket og skuffet over eget forbund, og en smule forbannet kanskje. Han er jo selvsagt en medaljekandidat, men bredden i toppen er såpass stor at det fremdeles er like vanskelig å ta en medalje, skriver Narve Gilje Nordås til NRK i en tekstmelding.

Azeddine Habz og Narve Gilje Nordås flankerte George Mills før 1500-meteren på Bislett.

– Det må være frustrerende. Hvis dette er uopprettelig, må man bare bli oppgitt og lei seg. Hadde det skjedd meg, hadde jeg nok sendt en faktura til forbundet. Jeg håper at de rydder opp i dette og at han for delta. De kan ikke være så firkantet på dette, det blir for dumt, sier Rodal.

NRK har kontaktet Frankrikes friidrettsforbund og Det europeiske friidrettsforbundet, men de har ikke besvart vår henvendelser.

Utelot påmeldte utøvere

Frankrike har også meldt på utøvere, som de senere har latt være å ta ut. Det får konsekvenser for andre nasjoners utøvere.

Superstjernen Femke Bols trener, Laurent Meuwly, omtaler det ironisk som «strålende» på X/Twitter.

– Vi har tatt ut alle som var innenfor kriteriene våre, så det er ingen norske som ville kommet med uavhengig av dette, sier Erlend Slokvik, sportssjef i Norges Friidrettsforbund.

NORSK SJEF: Erlend Slokvik i Norges Friidrettsforbund. Foto: Paul S. Amundsen / NTB

Det er ikke første gang man ser at nasjoner melder på utøvere, som siden ikke tas med i EM-troppen. Antallet akkrediteringer til støtteapparat og forbund bestemmes ut ifra antall utøvere. Det er en potensiell grunn til at nasjoner melder på utøvere, som de ikke drar til mesterskapet med.

EM i Roma starter fredag 7. juni og varer til 12. juni.