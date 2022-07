Frankrike fortsatt ubeseiret – til kvartfinale som gruppevinner

Sebulonsen klar for Brøndby

Viking selger Sebastian Sebulonsen til Brøndby. Høyrebacken har skrevet under en kontrakt på fire år med danskene.

Brøndby bekreftet overgangen torsdag kveld. Klubben gir Sebulonsen draktnummer 2.

– Fansen vil lære at jeg er ambisiøs og vil vinne. Jeg kommer til Brøndby for å skaffe klubben resultater, sier U21-landslagsspilleren i en uttalelse.

Han legger til at Henrik Heggheim snakket pent om Brøndby før han takket ja. Heggheim ble i fjor sommer solgt fra Viking for over 20 millioner kroner. Nå går nok en forsvarsspiller samme vei.

Stavanger Aftenblad har meldt at Viking får et sted mellom 10 og 15 millioner kroner for Sebulonsen. Avtalen skal ha en totalramme på 20 millioner kroner. (NTB)