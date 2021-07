Då Italias forsvarskjempe Giorgio Chiellini måtte ut med skade mot Sveits, blei han erstatta av Francesco Acerbi.

Ein 33 år gammal forsvarar som aldri før hadde spela i eit meisterskap for Italia.

Og det er ein spelar som har kjempa seg gjennom mykje motgang for å kome seg dit han er i dag.

Han vaks opp 20 kilometer unna Milan, og var som ung ein stor supporter av byens raude og svarte lag: AC Milan.

Gjennom oppveksten og tidleg i sin karriere hadde han også eit spesielt forhold til faren sin, som konstant pusha han.

– Vi hadde eit elsk-hat-forhold. Etter at eg signerte for Genoa vifta eg med kontrakten framfor ansiktet hans. Han utfordra meg heile tida, har Acerbi sagt om sin far ifølgje The Guardian.

Før han hadde fylt 22 hadde ikkje Acerbi spela fotball høgare enn nivå tre i Italia.

Han blei så plukka opp av Serie B-klubben Reggina, før han i ein alder av 23 gjekk til Chievo der han også fekk sin debut på Italias øvste nivå.

Ting byrja å skje med midtstopparen sin karriere, men så byrja motgangen.

Farens bortgang

Acerbis far sleit med eit svakt hjarte, og etter å ha overlevd sju slag døyde han i 2012.

Berre fire månadar seinare fekk Acerbi sin draumeovergang til AC Milan, men utan faren var det ikkje det same.

I eit intervju med italienske La Repubblica snakka han opent om den tøffe tida etter farens bortgang.

– Eg sakna utfordringane hans. Etter at han døyde trefte eg botnen. Det var som om eg hadde gløymt korleis eg skulle spele, eller kvifor eg spelte. Eg byrja å drikke, og eg vurderte seriøst å slutte å spele fotball, seier han.

Francesco Acerbi fekk berre seks kampar for favoritt-klubben Milan. Foto: Miguel Angel Morenatti / Ap

Han fortel om ei tid med depresjon, der treninga blei nedprioritert til fordel for festar og alkohol. Tida i klubben han hadde elska sidan barndomen blei kortvarig. Etter seks månadar i Milan gjekk turen tilbake til Chiveo.

Den reddande dopingtesten

Han spelte sju kampar den siste halvdelen av sesongen for Chievo, før nyopprykte Sassuolo signerte han sommaren 2013.

Under den medisinske sjekken den sommaren fekk han ein ny tung beskjed. Blodprøvene avslørte at 25-åringen hadde testikkelkreft. Gjennom ein operasjon fekk dei fjerna svulsten, og han returnerte til trening.

Han spelte seg også til ein fast plass på laget, heilt til han ein dag fekk utslag på ein dopingtest. Dei uvanlege hormonnivåa som gjorde utslag på testen kom fordi kreften var tilbake.

Denne gongen måtte han gjennom cellegiftbehandling i tre månadar, men han hadde ikkje lagt vekk sin gamle livsstil.

Vendepunktet

Ifølgje han sjølv var rutinen hans å ta cellegift på morgonen, kvile på ettermiddagen og så gå ut på klubben på natta.

Nokre gongar var han ute heilt til neste morgon.

– Plutseleg byrja eg å tenkje på den uroa eg gav mine foreldre, alle moglegheitene eg kasta vekk ved å vere ute og feste på kveldane. Eg grein, og innsåg at kreften var ein moglegheit. Eg hadde noko å kjempe mot igjen, fortel Acerbi om augneblinken då alt snudde.

– Det verkar kanskje som eit frykteleg paradoks, men kreften redda livet mitt.

I Sassuolo snudde både livet og karrieren til Acerbi (høgre). Foto: Marco Vasini / Ap

Etter dette la han fullstendig om på livet. Han slutta å drikke alkohol, han byrja å prioritere treninga igjen og la om til eit sunt kosthald.

I tillegg har han regelmessige samtalar med ein terapeut som hjelp han.

Dette fekk han betalt for.

I oktober 2015 byrja han på ein smått utruleg rekkje, berre eitt og eit halvt år etter at han var ferdig med cellegiftbehandlinga.

For fram til januar 2019 spelte han absolutt alle kampar for først Sassuolo, så Lazio. 149 i talet, berre 13 bak Javier Zanetti sin rekord. Ingen kvile, skadar eller suspensjonar på meir enn tre år.

Rekka blei stoppa då han måtte sone ein suspensjon etter å ha fått to gule kort mot Napoli i ein seriekamp. Ein utvising Lazio-trenar Simone Inzhagi ikkje var samd om:

– Acerbi tok openbert ballen, så kanskje motstandaren. Det er den typen episodar som har gått mot oss den siste tida, sa han etter kampen.

Nekta å forlate sjukehuset

Og det er ikkje berre på bana han har slått tilbake og gir folk ein grunn til å smile. Etter at han sjølv blei kreftfri har han brukt mykje tid på sjukehus med barn med kreft.

Foto: Skjermbilde frå Twitter: 8. juli 2021, 11:57

Då det italienske landslaget var på besøk hjå eit sjukehus for barn før ein kvalifiseringskamp mot Hellas viste han seg frå sin beste side.

Spelarane gjorde som vanleg, dei snakka med pasientar og gav gåver til barna, inkludert billettar til den kommande kampen mot Hellas.

Men då laget skulle forlate sjukehuset blei Acerbi verande.

Sjukehusets pressesjef Alessandro Iapino fortalde på Twitter kva Acerbi svara då han blei fortald at laget allereie var på bussen, klare for avreise.

– Eg bryr meg ikkje, dei kan reise. Eg tek ei drosje, men eg dreg ikkje før eg er ferdig med runda.

Nesten to år seinare førebur Acerbi seg no på å møte England i EM-finalen.

Som 33-åring har mannen som no står med 17 landskampar for Italia for første gong blitt inkludert i ein meisterskapstropp.

Og med Chiellini ute med skade i delar av meisterskapet har det også blitt tre kampar for midtstopparen, deriblant 120 minutt mot Austerrike i åttedelsfinalen.

Mot Belgia og Spania i kvart- og semifinalen var Chiellini tilbake, og mykje tyder på at Acerbi vil starte finalen på benken. Men Italias trenar Roberto Mancini veit at skulle det vere naudsynt, så er 33-åringen klar for å steppe inn i rampelyset.

Og Acerbi sjølv har trua på at Italia kan løfte troféet når finalen på Wembley er ferdigspela.

– Ja, men det er alltid litt flaks involvert, men det er rikeleg med flaks i denne gruppa. Du skapar din eigen lukke, seier Acerbi.

Finalen mellom England og Italia har avspark 21.00 og går på NRK 1.