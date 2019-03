Sundby har bronse på tremila, gull på 15 kilometeren i klassisk og hentet nok en medalje av edleste valør fredag kveld. Sammen med Emil Iversen, Sjur Røthe og Johannes Høsflot Klæbo hadde det norske laget ingen problemer med å slå Russland på stafetten.

– Helt annerledes

Stemningen i den norske allroundtroppen virker å være meget god. Det bekrefter også landslagssjef Vidar Løfshus at den er. Helt motsatt av hva tilfelle var i fjor.

Det røper også langt på vei Sundby. Han ønsker i utgangspunktet ikke å sammenligne for mye, men han vil påpeke at han synes Eirik Myhr Nossum er en fantastisk trener.

– Jeg er imponert over Eirik. Han er ett år yngre enn meg, yngre enn eldstemann på laget. Han har totalforandret seg på ett år han også, sier Sundby – og sier at Nossum har satt sitt preg på laget og treningsregimet.

– Og så er han utrolig ryddig overfor utøvere, klarer å skape en god stemning og en atmosfære som gjør at det å bli vraket er helt annerledes enn for ett år siden. Det skal han ivareta med all sin kraft. Jeg er imponert over det han har fått til, sier 34-åringen, som deretter fikk spørsmål om han ville lette litt på sløret om misnøyen fra fjoråret.

– Jeg har ikke lyst til å snakke om det. Jeg har lyst til å si at det er utrolig god stemning i laget nå, sier Sundby.

Avsluttet arbeidsforholdet

For nesten nøyaktig ett år siden reiste siste rest av den norske allroundtroppen hjem fra OL i Pyeongchang. Hjem til Norge hadde de med seg et svært betent forhold til daværende trener Tor-Arne Hetland.

Det hele endte til slutt med at Hetland og Norges Skiforbund avsluttet arbeidsforholdet. Mye på grunn av misnøye med hans kommunikasjon og lederstil.

Isfronten mellom Hetland og flere av utøverne var stor spesielt i OL i fjor på grunn av enkelte laguttak. Adressa-kommentator Birger Løfaldli omtaler stemningen i Pyeongchang som et «fullt opprør». Misnøyen kom til overflaten noen måneder senere, til tross for at allroundlaget hadde levert et knallsterkt mesterskap medaljemessig.

– Ikke slik vi ønsket

Landslagssjef Vidar Løfshus forteller at det var under lekene han kjente mest på stemningen mellom trener og utøvere. Han vet det var en del løpere som synes det var tungt å være til stede.

– Kommunikasjonen ble ikke slik vi ønsket den skulle og det kom til syne spesielt under «røffe» uttak, sier Løfshus.

Angret ingenting

I et intervju med NRK i september fortalte Hetland at han ikke angrer på noen ting som norsk allroundsjef og at han var uberørt av prosessen som hadde vært våren i forkant.

Han var for øvrig svært ordknapp om tiden som trener for Sundby & co. og han svarte «nei» på spørsmål om han føler behov for å fortelle sin versjon.

I dag er Hetland sjef for Kinas langrennsprosjekt, der roere, kajakkpadlere og løpere på Meråker videregående skole skal omskoleres til ski-løpere. Han har ikke besvart NRKs henvendelser fredag.

– Ble utydelig

Emil Iversen var også med å hente stafettgull fredag. Han kan fortelle at han denne sesongen er i bedre humør, har trent bra, har det bra og at det er god stemning i laget.

– Vi har tatt tak. Selv om jeg mislykkes så gleder jeg meg over hvordan vi jobber, sier han – og får spørsmål om hvor viktig det var å ta lærdom av alt uttaksbråk sist sesong.

– Uttak er vanskelig. Men det er viktig å være åpen og tydelig. I fjor ble det utydelig. Det var litt «hit og dit». I år er det ikke tvil. Derfor står jeg støtt på det når jeg kommer i pressesonen. Ingen er sure, det har ikke vært den minste sure mine, sier Iversen.

– Vi har lært

Vidar Løfshus karakteriserer stemningen i Pyeongchang som betent og småfleiper litt med at det fortsatt kan bli slik i VM i Seefeld.

– Nei da. Utøverne er veldig fornøyde med tingenes tilstand. Det snur fort i idretten og det er ikke tvil om året i år har funket.

– Vi har lært av fjoråret og det som skjedde da. Da må vi sørge for at vi ikke havner i den situasjonen igjen der alt blir dårlig, sier landslagssjefen.