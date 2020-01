Fra trygdet til milliardær - kontroversielle McGregor gjør MMA-comeback

– Det er en helt rå match. Conor har utrolig mye å bevise, han må vinne denne kampen for seg og sitt ettermæle, sier den norske MMA-utøveren Emil Meek til NRK.

Conor McGregor gikk ingen kamper i fjor, men kampsportutøveren var likevel nummer 21 på Forbes sin liste over de best betalte idrettsutøvere i 2019, med en estimert inntekt på 47 millioner dollar.

Natt til søndag skal 31-åringen gå kamp i buret for aller første gang siden tapet mot rivalen Khabib Nurmagomedov i oktober 2018. Der skal han møte den 36 år gamle veteranen Donald Cerrone.

– Jeg kommer til å skape magi inne i buret, som jeg har gjort så mange ganger før. Men dette kommer til å bli noe helt spesielt, sa McGregor til amerikanske ESPN denne uken.

Meek tror søndagens kamp kommer til å bli et jevnt oppgjør mellom de to.

– Det som er spennende er at «Cowboy» (Donald Cerrone) er god nok til å slå ham. Han har alle verktøyene som skal til, men jeg tror ikke at han kommer til å bruke dem. Jeg tror han kommer til å stå med McGregor og gi publikum den kampen de vil ha. Han ønsker å bli husket som den som aldri backet ut - den som aldri ga noen en kjedelig kamp, sier han.

TROR PÅ RÅ MATCH: MMA-utøver Emil Meek. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Livet snudd på hodet

Conor McGregor er blitt en mogul med blant annet sitt eget whiskyselskap, underholdningsselskap og egen kleslinje. Han lever et helt annet liv enn de årene han jobbet som rørlegger og hentet trygdesjekker i Dublin.

– Jeg glemmer aldri hvor jeg kom fra. Jeg glemmer aldri de harde stundene. Jeg klyper meg selv (i armen) fordi jeg er omringet av luksus. Men ikke ta feil - det er luksus bygget på ting jeg har ofret, sa McGregor til The Guardian i 2015.

Etter hans første kamp for UFC i 2013, verdens største MMA-organisasjon, gikk karrieren hans bare en vei. Iren gjorde seg bemerket med spektakulære prestasjoner inne i buret og med rappkjefta uttalelser utenfor.

Storkjeftet mester

To år etter debuten gikk McGregor sin første tittelkamp for organisasjonen. Før kampen mot brasilianske José Aldo, som da ikke hadde tapt en kamp på 10 år og var ubeseiret i UFC, kom han med en kjepphøy spådom.

– Jeg kommer til å knocke ham ut i første runde, sa han før kampen i 2015.

13 sekunder tok det før Aldo lå bevisstløs på bakken. McGregor var blitt ny fjærvektmester i den raskeste tittelkampen i UFC-historien.

KORT PROSESS: McGregor brukte bare 13 sekunder på å ta over fjærvekt-beltet i sin første tittelkamp. Foto: John Locher / AP

Spådde fremtiden

Den storkjefta iren fortsatte i samme spor.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

I 2016 fikk han muligheten han ventet på. I oppgjøret mot lettvektsmester Eddie Alvarez tok han en ny knusende seier og vant sitt andre belte på knockout i andre runde. Dermed ble han den første utøveren i UFC-historien til å holde belter i to ulike vektklasser samtidig.

– De er ikke på mitt nivå. Du må ha noen ferdigheter, hvis ikke vil jeg rive av hodet ditt, sa McGregor i buret etter seieren mot Alvarez.

Utfordret «tidenes beste bokser»

Den tidligere rørleggeren var blitt en internasjonal superstjerne og egoet hadde ikke blitt noe mindre etter all suksessen. I en lengre periode kom McGregor med uttalelser som utfordret den ubeseirede bokselegenden Floyd Mayweather til kamp.

I 2017 gikk McGregor sin aller første boksekamp mot mannen som kanskje er tidens beste bokser, i det som ble omtalt som «pengekampen».

PENGEKAMPEN: Boksekampen mellom Floyd Mayweather og Conor McGregor dro inn 4.3 millioner betalende seere, nest mest i boksehistorien. Foto: Steve Marcus / Reuters

Mayweather vant oppgjøret på teknisk knockout i den tiende runden og kunne legge boksehanskene på hylla med 50 seiere og null tap. Men selv om en andreplass i boksing som regel ikke er så mye å skryte av, var nok inntektene på 85 millioner dollar et godt plaster på såret for McGregor.

Angrep buss

Etter en periode med mange oppturer begynte etter hvert de utenomsportslige nedturene å melde seg. 5. april 2018 gikk McGregor sammen med flere av hans venner til angrep på en buss med andre utøvere i forkant av et UFC-stevne i New York.

Bakgrunnen til angrepet var at McGregor hadde problemer med Khabib Nurmagomedov, som var på bussen. En av årsakene bak sinnet var at iren mente Nurmagomedov hadde oppført seg truende i en krangel med hans lagkamerat Artem Lobov tidligere den uken.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

McGregor kastet et sekkehjul på bussen som knuste en rute og førte til at flere utøvere fikk glasskår over seg. McGregor erklærte seg skyldig i ordensforstyrrelse mot at alle anklager mot ham ble droppet.

Det endte med at han ble dømt til fem dagers samfunnstjeneste, sinnemestringskurs og ble økonomisk ansvarlig for alle skader han påførte bussen.

Nye kontroverser

Det var fortsatt ondt blond mellom de to kamphanene da de møtte hverandre i buret seks måneder etter hendelsen i New York. McGregor tapte oppgjøret og like etter tapet mot Nurmagomedov ble det igjen stygge scener.

Medlemmer fra laget til både McGregor og Nurmagomedov barket sammen både i og utenfor buret.

Etter hendelsen fikk McGregor en seks måneders utestengelse fra UFC og måtte betale organisasjonen en bot på 50 000 dollar.

Slosskamp i publikum etter UFC-match Du trenger javascript for å se video.

Kontroversene fortsatte å følge McGregor og i mars 2019 ble han arrestert i Miami. Han ble arrestert for å ha knust telefonen til en fan utenfor et hotell i den solrike byen. Saken ble til slutt henlagt etter at vitnet, mannen som fikk telefonen knust, sluttet å samarbeide med politiet. McGregor inngikk forlik med mannen utenfor rettssystemet.

– Jeg vet ikke når han skal våkne opp

6. april 2019, ett år og en dag etter bussangrepet, havnet iren nok en gang i lovens søkelys. McGregor ble filmet på en bar i Dublin hvor han slo 50 år gamle Desmond Keogh etter at Keogh skal ha takket nei til en shot av McGregors whisky.

McGregor erklærte seg skylding i overfall og ble gitt en bot på 1000 euro. UFC-presidenten Dana White kom med en advarsel til McGregor under et radiointervju med amerikansk sportsradio i fjor.

McGregor er også under etterforskning for flere seksuelle overgrep, men UFC har påpekt at han ikke er siktet for noe.

OVERIVRIG: Her promoterer McGregor whiskyselskapet sitt på et pressetreff i 2017, men han ble litt for ivrig på å vise frem whiskyen sin i april i fjor. Foto: Ethan Miller / AFP

– Jeg har gjort feil

McGregor har ikke tilbrakt mye tid med idretten som har gitt ham så mye suksess de siste årene. Han ser på 2020 som året der han virkelig skal vende tilbake.

Til ESPN forteller 31-åringen at han har lagt de utenomsportslige problemene bak seg.

– Jeg har gjort feil. Jeg har vært mann nok til å innrømme dem og rette dem, sier han.

Det er ventet at McGregor og Donald Cerrone går i buret en gang mellom klokken seks og sju søndag morgen (norsk tid).