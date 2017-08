Fra ståplass på rutebuss til proff Jerv-hverdag: – Alt har vokst helt sykt

Midtbanespiller Jan Haatveit Jenssen har vært med på hele Jerv-oppturen. Han ble med ned i igjen i 3. divisjon i 2013, og har fått oppleve to opprykk på rad som har endt med kvalifiseringskamper mot Start og Stabæk de siste årene.

– Det var helt andre forhold da jeg kom hit i 2011. Alt har vokst helt sykt og blitt mye mer profesjonelt. Nå kan vi bare tenke fotball, sier Jenssen til NRK.

28-åringen husker tilbake til tiden der Jerv trente bakkeintervaller i en tunnel mens de lengtet til varmen i Sørlandshallen.

– Nå har vi ofte to øker om dagen. Tøyet vårt blir vasket. Stadion er totalforvandlet og ser fantastisk ut. Det så jeg aldri for meg skulle skje da jeg kom hit.

Rutebuss til Notodden

Jenssen minnes også turen til en 3. divisjonskamp på Notodden der spillerne ble plassert i en rutebuss med ståplasser og harde plastseter, men uten air condition.

– Det husker jeg veldig godt. Nå har vi flotte busser, flyr ofte dagen før, bor på hotell og får alt tilrettelagt, sier Jenssen.

MED PÅ OPPTUREN: Jervs Jan Jenssen - her i kamp mot KBK høsten 2015. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Da han ble hentet inn for seks år siden, hadde Jerv en målsetting om å ende på nivå to i norsk fotball. Urealistisk mente nok mange, men etter to strake opprykk er Grimstad-laget i fred med å etablere seg blant de 20 beste lagene i Norge.

– Det har vært en ganske fin reise. Jeg syns det er utrolig gøy at vi har fått oppleve alt dette. At lag som Rosenborg kommer hit er ganske fantastisk for byen. Som enkeltkamp blir nok dette det største for Jerv.

– Kan dere slå ut serielederen av cupen?

– Jeg tenker det er superkult at de kommer fra kvalifisering i Mesterligaen til Levermyr. Og på Levermyr kan det bli gøy! Vi har absolutt et lag som kan stå imot, men favoritter blir vi ikke...

3500 tilskuere i kveld

Som en av følge av den sportslige utviklingen ble Rune Jakobsen ansatt som daglig leder i vinter. Han håper å tjene godt over en halv million på cupfesten på Levermyr i kveld.

– Og etter at vi har vunnet, blir dette den største Jerv-kampen i moderne tid, sier Jakobsen.

– Hvordan har du opplevd Jerv-eventyret de siste årene?

– Den største utviklingen har vært sportslig, så har man blitt mer profesjonelle og i det siste har det administrative kommet etter. Dette er en fantastisk åpen og inkluderende klubb.