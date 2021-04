Fra norsk drømmestart til tysk overkjøring: – De spiller Norge trill rundt

– Vi taper mot et bedre lag, det er bare å erkjenne. Men jeg synes vi står opp ganske bra og prøver. Så jeg er OK fornøyd prestasjonsmessig, men ikke fornøyd med resultatet, sier landslagssjef Martin Sjögren etter 3-1-tapet for Tyskland.

– Det er aldri gøy å tape fotballmatcher. Vi slipper inn tre ganske lette mål, men utenom det spiller vi en grei kamp mot et veldig bra tysk lag, mener dagens kaptein Caroline Graham Hansen.

Hun markerte seg tidlig med et nydelig gjennomspill til Guro Reiten som fant nettmaskene allerede etter tre minutter.

Men så raknet det bakover mot et angrepsfarlig Tyskland.

Guro Reiten sender Norge i føringen Du trenger javascript for å se video.

Snudde kampen

Først scoret Laura Freigang etter en dårlig norsk klarering på hjørnespark. Deretter fulgte Linda Dallmann opp med 2-1-målet etter et klasseangrep av tyskerne. Alt i løpet av få minutter.

– De spiller Norge trill rundt, kommenterte NRKs Christian Nilssen.

– Vi ser hva slags kvalitet det er i det tyske laget. Det er litt tysk magi og klikk klakk. Det er klasse av Tyskland, mente ekspert Carl-Erik Torp.

I pausen sa Sjögren til spillerne at de var nødt til å ha mindre avstand mellom lagdelene, spesielt defensivt, om de skulle klare å snu kampbildet igjen. Men den planen holdt ikke særlig lenge.

Svak norsk andreomgang

For da timen var spilt kom Tyskland igjen til en stor mulighet uten at det norske forsvaret klarte å henge med. Paulina Krumbiegel ble slått gjennom og kom alene med Norges sisteskanse. På førstetouch satte hun ballen nådeløst forbi Cecilie Fiskerstrand.

– Det er litt skuffende. Det er for mye som skjer på tyskernes premisser. De norske blir fort rådville med ballen, kommenterte han.

– Vi skulle gjerne fått mer ut av overgangene og defensivt blir avstanden for stor. Det mest positive er at vi prøver å gjøre det vi har pratet om. Vi møter at av verdens beste landslag og i perioder er kampen ganske jevn, mener Sjögren.

Med Tysklands 3-1-seier tok laget sin 14. seier på de 15 siste kampene.

– Norge ville ha en tøff motstander, og det fikk de virkelig i verdenstoer Tyskland, konkluderte Nilssen.

Graham Hansen tilbake

KAPTEIN: I Maren Mjeldes skadefravær er det Caroline Graham Hansen som har fått på seg kapteinsbindet. Foto: LUDVIG THUNMAN / BILDBYRÅN

Til tross for tap for verdenstoeren er landslagssjefen fornøyd med at landslaget endelig har vært samlet igjen, etter en pause på nesten et halvt år.

Svensken forklarer at han ser fremgang fra 2-0-seieren mot Belgia sist uke. Da manglet Norge også flere store stjerner som Maren Mjelde, Maria Thorisdottir og Caroline Graham Hansen.

Mjelde er langtidsskadet, mens Thorisdottir og Graham Hansen var tilbake fra start mot Tyskland. Det til tross for at Graham Hansen i utgangspunktet ikke hadde tenkt til å spille kamp denne samlingen på grunn av en belastningsskade i foten.

– Foten føltes bra. Jeg fikk 60 minutter etter å ha hatt en ukes pause. Så det var veldig bra å få god matching her i dag og kjenne at foten faktisk fungerer i igjen. Det var deilig, forteller Barcelona-spilleren.

Her kan du se de tyske scoringene:

Tyskland utligner Du trenger javascript for å se video.

Tyskland opp i ledelsen Du trenger javascript for å se video.