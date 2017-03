– Det var helt fryktelig å gå i dag. Jeg har holdt på lenge, men det er en av de tyngste dagene i karrieren – når man må gå på ski på den måten, sier Johan Olsson til NRK.

Den svenske stjernen var langt nede etter fredagens stafett. Olsson og Daniel Richardsson hadde begge elendige ski på de to første etappene, noe som gjorde at Sverige var ute av gullkampen før det hele hadde startet.

BRONSE: Calle Halfvarsson reddet en VM-bronse på mirakuløst vis. Foto: Kai Pfaffenbach / Reuters

Halvveis ut i stafetten hadde de svenske tabloidene allerede slått stort opp ord som «mareritt» og «smørebom» på sine forsider.

Og dét med god grunn: Da Olsson vekslet med Marcus Hellner – på tredje etappe – var Sverige halvannet minutt bak Norge og Russland i tet.

– Skjemmes

– Jeg forventer at jeg skal være en viktig løper og ikke en som taper ett minutt på 10 kilometer. Det er fryktelig å gå og tenke på at «dette kommer til å ende i en katastrofe», sier Olsson.

På et mirakuløst vis reddet imidlertid svenskene en VM-bronse etter sterke etapper av både Marcus Hellner og Calle Halfvarsson.

Olsson forteller at han aldri før har vært så fornøyd med en stafettbronse.

– Vi vinner virkelig en medalje i dag. Da jeg vekslet, trodde jeg medaljen var kjørt. Det er nesten sånn at man skjemmes når man veksler – jeg hadde ikke forventet en medalje, sier han.

SE VIDEO: Her faller finske Matti Heikkinen på oppløpet. Kort tid etter gikk Halfvarsson og Sverige inn til VM-bronse. Du trenger javascript for å se video. SE VIDEO: Her faller finske Matti Heikkinen på oppløpet. Kort tid etter gikk Halfvarsson og Sverige inn til VM-bronse.

Smøresjefen legger seg flat

TV-bildene viste at både Richardsson og Olsson tapte flere sekunder bare ved å ligge i hockey i en av utforkjøringene.

Da SVT snakket Richardsson like etter den første etappen, var han klar på at skiene hadde ødelagt løpet.

– Vel ... Gliden. Larkov og Tønseth hadde noe helt andre greier enn det jeg hadde. Det var ille. Jeg var veldig sliten.

Urban Nilsson, smøresjef for det svenske landslaget, legger seg helt flat etter smørebommen.

– Medalje er medalje, men smøreteamet får ingen medalje i dag. Vi må rett og slett be om unnskyldning til gutta i dag, sier Nilsson til NRK.

– Det er kjedelig at skjer i et mesterskap. Det skal ikke skje i et mesterskap, legger han til.

Halfvarsson sikret bronsen

Heldigvis for smøresjefen og det svenske laget, så det ut som om Marcus Hellner og Calle Halfvarsson hadde langt bedre ski.

De gikk begge sterke etapper og klarte å henge med utfordrerne som kom bak Norge og Sverige.

Det hele ble avgjort da finske Matti Heikkinen falt på oppløpet og gjorde oppgaven enkel for Halfvarsson som gikk over målstreken på tredjeplass.

Men trolig kommer det svenske folket fort til å glemme denne medaljen. Sverige gikk i mål hele 2.31,18 bak Norge ...