I kveldens kamp mot Kroatia kan håndballgutta skrive norsk idrettshistorie. Aldri før har et norsk herrelandslag spilt seg til en finale i et internasjonalt mesterskap.

LANGT NEDE: De norske guttene var langt nede etter tapet mot Slovenia i VM-kvaliken. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Det hadde ingen grunn til å tro for kun seks måneder siden, da Norge stod uten VM-plass.

Det siste året har vært en følelsesmessig berg-og-dalbane for håndballandslaget:

– Vi mistet oss selv

Først tok de seg til en sensasjonell semifinale i fjorårets EM.

Så kom to solide trøkker på rekke og rad. Først røyk OL-drømmen etter at de ble knust av Kroatia. Like etter glapp VM-plassen mot Slovenia.

– Nå er jeg bare trist, for gutta gjør en bra innsats, sa Christian Berge til MAX den gangen.

Kun en uke senere fikk håndballgutta tildelt wildcard fra det internasjonale håndballforbundet, og dermed var VM-plassen reddet.

Det hele ble fulgt opp av et ydmykende 32-29-tap mot Litauen i EM-kvaliken.

Da skjønte Berge at de måtte snu.

– I kampen mot Litauen lærte vi vanvittig mye. Vi mistet identiteten vår, og vi mistet oss selv. Det var en veldig god lærepenge i forhold til hvordan vi ønsker å fremstå, forteller Christian Berge.

– Må ned i kjelleren

NRKs håndballekspert Håvard Tvedten tror kampen mot Litauen satte sine spor i Berge og håndballandslaget.

– Etter EM følte man at ting gikk veldig bra, og man spilte veldig bra. Så fikk man en nedtur da både OL- og VM-plassen røyk. Noen ganger er det sånn at man må ned i kjelleren for å kjenne litt på usikkerheten, og ta et grundig oppgjør for å finne ut hva som gjorde at man var så gode. Da lærer man veldig mye. De var heldige som fikk vekkeren på det tidspunktet, rett før VM.

Tvedten kan se endringene i laget siden den kampen.

– De spiller med en helt annen selvtillit nå, som de manglet i sommer og høst.

– NY SELVTILLIT: NRKs håndballekspert Håvard Tvedten mener Norge trengte en vekker, men spiller med ny selvtillit nå. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– De jobber steinhardt

NRKs håndballekspert Øystein Havang tror det er små endringer som har snudd skuta for Norges del.

– Børge Lunds inngang i laget er én ting som kan ha bidratt. Små endringer kan gjøre at det blir et mål i riktig retning. Det er veldig jevnt mellom de 12 beste nasjonene. De kan alle slå hverandre, og da er marginene viktige.

Christian Berge har fått mye av æren for suksessen til håndballgutta.

Selv mener han det er spillerne som har gjort jobben.

– Gutta er den viktigste grunnen til suksessen. De jobber beinhardt og har trua på at vi kan være gode. Jeg legger til rette hvordan ting skal være, og så er det guttene som utfører det.