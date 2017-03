Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Saken oppdateres!

– Det er helt utrolig, jeg skjønner ikke at det er mulig. Det er et eller annet som skjer når man lukter medalje, sier Astrid Uhrenholdt Jacobsen i et tårevått intervju etter løpet.

– Mentalt er dette kanskje min sterkeste prestasjon, fortsetter hun på pressekonferansen.

Astrid Uhrenholdt Jacobsen falt etter bare få sekunder av tremila i VM, og havnet helt bakerst i feltet - med hele 51 løpere foran seg.

– Dette er helt krise for Astrid, sa NRKs kommentatorer da Jacobsen lå helt sist.

I tillegg skadet hun ryggen i fallet, og gikk med smerter resten av løpet.

FALT: Her faller Astrid Uhrenholdt Jacobsen etter bare få sekunder. Du trenger javascript for å se video. FALT: Her faller Astrid Uhrenholdt Jacobsen etter bare få sekunder.

Men da det gikk rolig i front klarte hun å kjempe seg tilbake, og tok til slutt bronsen bak Marit Bjørgen og Heidi Weng i det som var en av de jevneste fellesstartene på kvinnesiden på mange år.

– Jeg er stolt over at jeg klarte å fullføre, for jeg tenkte en stund at jeg ikke ville klare det. Jeg var forberedt på å tåle smerte, men ikke denne type smerte, sier Jacobsen.

– Hva sier dette om formen og viljen din?

– Jeg tror ikke det er noe galt med noen av delene, svarer Jacobsen.

– Koblet ut

Jacobsen skadet setet og hadde smerter i ryggen etter fallet, og haltet i målområdet etter løpet.

– Det var veldig vondt, men jeg vet jeg er i god form og hadde gode ski. Jeg prøvde bare å koble ut av at det gjør vondt, og tyner ut det jeg har. Jeg klarte ikke å henge med i den siste bakken, men jeg er egentlig fornøyd med at jeg ikke ga opp, forklarer bronsevinneren.

Det var Jacobsens tredje medalje i mesterskapet.

Ragnhild Haga ble nummer fire og sikret firedobbelt norsk.

FIREDOBBELT NORSK: Marit Bjørgen, Heidi Weng, Astrid Uhrenholdt Jacobsen og Ragnhild Haga. Du trenger javascript for å se video. FIREDOBBELT NORSK: Marit Bjørgen, Heidi Weng, Astrid Uhrenholdt Jacobsen og Ragnhild Haga.

Usikker på Drammen-sprint

Allerede på onsdag er det planlagt at Jacobsen skal gå verdenscupsprint i Drammen, men etter fallet er 30-åringen usikker på om hun kommer til å gå.

– Jeg har veldig lyst til å gå i Drammen fordi arrangementet er så bra. Men akkurat nå kjennes det litt vanskelig. Jeg er bare glad denne tremila er over akkurat nå, sier hun.