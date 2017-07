Fra fall i Planica til etappeseier i Tour de France: – Veldig uvanlig kombinasjon

– Jeg kjenner ikke til noen store syklister som også har vært habile hoppere. Det er en veldig uvanlig kombinasjon, sier Arne Scheie etter at han har tatt et dypdykk i sitt personlige arkiv.

NRKs hoppekspert Johan Remen Evensen er enig med Scheie at Roglic har hatt en meget spesiell karriere.

– Det er spesielt. Hopping og sykling er to idretter så langt fra hverandre som det er nærmest mulig å komme, sier Remen Evensen.

Juniorverdensmester i laghopp

I 2007 kunne Primoz Roglic stige øverst på seierspodiet i juniorverdensmesterskapet i laghopp. På det slovenske laget var også Jurij Tepes som i 2015 var en av få hoppere som har fått fem ganger tjue i stil i Planica.

IMPONERT: NRKs hoppekspert Johan Remen Evensen er mektig imponert over Primoz Roglic' karriere. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Jeg har hoppet noen kontinentalcuper mot Rogic og han har faktisk slått meg i hoppbakken, innrømmer Remen Evensen.

I det samme mesterskapet det ble slovensk lag-gull endte Roglic på en solid femteplass i det individuelle rennet. Fem dager senere fikk det da attenårige skihopptalentet muligheten til å hoppe i den beryktede storbakken i Planica. Det endte med et stygt fall.

Fikk aldri ut hopptalentet

– For ti år siden var han et stort hopptalent, det er det ingen tvil om. Men etter fallet er det ikke noen tilsvarende prestasjoner de neste fire årene før han gir seg, forteller Scheie.

UVANLIG: Arne Scheie har aldri hørt om noen som har kombinert de to idrettene sykkel og skihopping i en og samme idrettskarriere. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Da var det etter alle solemerker et smart valg av Roglic å satse på sykkel. Der han tidligere ønsket å komme lengst ned i bakken var han i dagens Tour de France-etappe overlegen oppover de tøffe bakkene til Col du Galibier. Mot mål kom Roglic alene inn til alpebyen Serre Chavelier og kunne altså sette telemarksnedslag på seierspodiet.

– Det er en enorm prestasjon å gå fra en eksplosiv idrett som skihopping til å snu det helt rundt og bli en av de beste i en utholdenhetsidrett, sier Remen Evensen

Sykkel og hopping ingen god kombinasjon

I 2011 la altså Primoz Roglic skiene på hyllen og seks år senere rullet han på to hjul inn til den første slovenske etappeseieren i historien.



– Hvordan er det for en hopper å bruke sykkel i treningen?



– Hvis man trener sykkel så trener man det stikk motsatte av det en hopper skal for da blir man seig og treg i muskulaturen. Det å sykle lange turer er egentlig veldig skadelig for den muskulaturen en hopper ønsker å oppnå, forklarer NRKs hoppekspert.

Kombinasjon av skihopping med sommeridretter er derimot ikke et uvanlig fenomen bedyrer Scheie.

– Vi har hoppere som har drevet med både tennis, seiling og spesielt fotball. Men hoppere har tydeligvis drevet med helt andre ting enn sykling på sommeren.