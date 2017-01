Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Trenere ber ofte om tid i fotball. Tid til å bygge sin egen stall, tid til å utvikle sin egen stil. Og i de fleste tilfeller er dette rimelig nok.

Tottenham kom for eksempel på femteplass i Mauricio Pochettinos første år, før de knivet om tittelen i fjor. Jürgen Klopp havnet først på åttendeplass før han tok Liverpool mot toppen før nyttår.

I begge tilfeller har en topptrener trengt rundt ett år for å ta laget sitt opp i toppsjiktet.

Også Pep Guardiola ser ut til å trenge tid i Manchester City, mens José Mourinho neppe vil vinne tittelen umiddelbart med Manchester United, hvor han har lagt om til en mer offensiv spillestil.

Men så har man Antonio Conte. Italieneren har verken trengt tid eller tålmodighet for å gjøre Chelsea til tittelfavoritter i sin første sesong.

Det er fordi han bruker strategiske konsepter som trer i kraft nesten umiddelbart.

Spådommen

Denne observasjonen tilhører ikke undertegnede, men Martí Perarnau, den spanske journalisten som har skrevet to bøker om Guardiolas tid i Bayern München. Både han og Guardiola er blant de som forutså suksessen Conte nå har i Chelsea.

Dette til tross for at Chelsea kom på 10. plass i fjor, bak Stoke og West Ham.

Ifølge Perarnau anså Guardiola italieneren som sin største rival. Han så at Chelsea-stallen fortsatt var sterk og at de ville få ekstra tid på treningsfeltet ved å ikke spille i Europa.

Han anså også Conte som den treneren med størst potensial sammen med Borussia Dortmunds Thomas Tuchel.

FORUTSÅ SUKSESS: Pep Guardiola anså Antonio Conte som sin største rival ifølge den spanske journalisten Martí Perarnau. Foto: OLI SCARFF / Afp

I sin bok Pep Guardiola: The Evolution la Perarnau selv til en personlig mening: At Chelsea ville nå toppnivå før City, fordi Contes spillestil er mindre krevende å lære en Guardiolas.

Den teorien kunne knapt vært mer presis.

Verste form på 94 år

For Chelsea holder nå stø kurs mot tittelen, åtte poeng foran Arsenal. Før januar virket Liverpool som en utfordrer, men de røde har siden vunnet én av åtte kamper i alle turneringer.

Vinner Chelsea i kveld, vil Liverpool ha tapt fire strake hjemmekamper for første gang siden 1923.

Bakgrunn: Fem grunner til Liverpools nedtur

Kontrastene Perarnau nevner mellom Conte og Guardiola er også relevante for Conte og Klopp. City er ikke like direkte som Liverpool, men begge lag presser høyt, har ballen mye og er avhengige av å kunne bryte ned etablerte forsvarsmurer med pasningsspill som er lynkjapt, presist og kreativt.

Dette er krevende, og tar tid å mestre.

Derfor er det naturlig at Liverpools fremgang under Klopp har skjedd steg for steg. De var ustabile i de første åtte månedene, og har blitt betydelig bedre denne sesongen, men ligger fortsatt litt unna. Det ville vært logisk om de trenger et tredje år for å virkelig slåss om tittelen.

Ekstrem forvandling

Men for Conte har fremgangen kommet i store byks. I Juventus tok han laget fra syvendeplass til førsteplass på ett år. Nå er han i ferd med å føre Chelsea fra 10. plass til toppen.

Det er en åpenbar faktor at Conte ved begge anledninger tok over sterke staller som hadde underprestert. Likevel er det bemerkelsesverdig at han aldri har trengt å gjemme seg bak preik om langtidsprosjekter og omstillingsfaser. Han har levert umiddelbart.

Chelseas forvandling har vært dramatisk. Da de hadde tapt to strake ligakamper etter seks runder, byttet Conte formasjon til 3-4-3 og snudde sesongen på hodet.

De har siden vunnet 15 av 16 ligakamper og sluppet inn seks mål – ett mål i snitt per fjerde time.

DRAMATISK FORVANDLING: Antonio Conte ser ut til å føre Chelsea fra en 10. plass til toppen. Foto: Alastair Grant / Ap

Les også: Contes mesterlige sjakktrekk

Trikset til Arrigo

Dette hadde omtrent vært umulig om Conte hadde basert spillet på komplekse angrepsmønstre som tar tid å lære. Mens lag som Liverpool og City styrer kamper og forsvarer seg ved å angripe, velger Chelsea oftere å ligge dypt og stole på sin solide lagstruktur.

De baserer altså en større del av systemet sitt på defensiv posisjonering.

En slik soliditet er viktig for alle lag, men Conte har spesielle forutsetninger for å mestre det. Da han var med i Italias VM-tropp i 1994, spilte han under Arrigo Sacchi, revolusjonæren som hadde innført sonemarkering og 4-4-2 i AC Milan på slutten av 1980-tallet. Sacchi var besatt av å finne den perfekte lagstruktur, og kjørte spillerne gjennom defensive posisjoneringsøvelser helt til de kunne forsvare seg i søvne.

Disse konseptene ga Milan to strake Europacup-titler og et av de beste forsvarene verden har sett.

Da Conte tok over Juventus, brukte han lignende konsepter. Spillerne terpet posisjonering til de ble lut lei. De vant tre strake ligatitler og slapp inn 0,59 mål per ligakamp.

Dette er åpenbart kjappere å lære enn teknisk krevende kombinasjoner basert på fart, presisjon og intuitiv forståelse mellom spillerne. Så da Conte valgte 3-4-3 i Chelseas syvende ligakamp, tok det ikke lang tid før spillerne kunne sine roller utenat.

Kontringslaget

Flere statistikker gjenspeiler Chelseas fokus på defensiv posisjonering. De har hatt en ballbesittelse på 54,1 prosent, mens Liverpool ligger på 58,6 – som kun er lavere enn City.

Dette reflekterer også en annen faktor: At Chelsea satser mer på kontringer.

De har blant annet fyrt av åtte skudd etter overganger så langt, tre mer enn noe annet lag. Spesielt når de har tatt ledelsen, legger de seg ofte dypere i banen, og spiller ballen opp på Diego Costa mens midtbanespillerne stormer etter.

Dette er igjen lettere å lære seg enn det å tre seg gjennom tette forsvar på små flater, slik Liverpool ofte må gjøre.

Kommentar: – Costa har aldri sett bedre ut

Kan spille i blinde

Sist men ikke minst har man konseptet om automatikk. Conte ønsker ikke at spillerne skal ta for mange avgjørelser selv.

Da Conte selv var midtbanespiller, visste han ikke alltid hva han skulle gjøre med ballen. Som trener prøver han derfor å skape fastsatte pasningsmønstre slik at spillerne gis løsninger på forhånd.

Conte repeterer altså trekkene på treningsfeltet, helt til spillerne kan utføre dem i blinde.

Dette står igjen i kontrast til Klopp. Før helgen hevdet tyskeren at Liverpools formsvikt skyldtes det at spillerne hadde tatt for mange dårlige avgjørelser i viktige situasjoner. Hos Chelsea er ikke dette en like stor utfordring, fordi mer av ansvaret overlates til selve systemet.

Slike faktorer gjenspeiler hvor smarte og effektive Contes metoder er. Hadde de vært mer komplekse, hadde nok tittelkampen vært langt mer åpen enn det den er.