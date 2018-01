Fourcade: – Ville vise Trump at Norge ikke er det eneste gode landet i verden

Verdenscuplederen skapte spenning da han tok igjen Emil Hegle Svendsen og vekslet først etter tredjeetappe på stafetten i Ruhpolding

– Jeg ønsket å vise presidenten i USA at Norge ikke er det eneste gode landet i verden, sier den franske skiskytterstjernen til NRK.

Uttalelsen kommer etter president Donald Trumps angivelige uttalelser om «drittland».

I et møte med kongressmedlemmer skal Trump ha spurt hvorfor USA tar inn innvandrere fra såkalte «drittland». og samtidig ha ønsket seg flere innvandrere fra Norge.

Bemerkningene kom dagen etter at Trump tok imot statsminister Erna Solberg i Det hvite hus.

Les også: Trump: – Brukte ikkje ordet «dritland»

– Skal vise ham under OL

Til L’Équipe kommenterer Fourcade presidentens uttalelser slik:

– Jeg håper USAs president ikke så på løpet fordi i dag, for da hadde han fått støtte for den dumme teorien.

– Jeg håper han ikke liker skiskyting, fortalte han til pressekorpset i Ruhpolding.

– De (Norge, red. anm.) var bedre enn oss og bedre enn de andre, men vi skal prøve å vise ham under OL at vi ikke er et skittent land, sier Fourcade den franske avisen.

Franskmannen er likevel fornøyd med den franske 2.-plassen i fredagens stafett. Norge sikret seieren 24 sekunder foran Frankrike.

– Da jeg så at Emil hadde forsprang på meg, visste jeg at det ville bli tøft. Han skjøt bra, så jeg er fornøyd med at jeg greide å ta ham igjen, sier Fourcade, som gikk 3. etappe for Frankrike.

Håper på oppgjør

– Akkurat nå er Norge det beste laget og vi (det franske laget) er avhengig av at Norge gjør en tabbe om vi skal vinne.

– Det kan bli litt av et oppgjør mellom deg og Johannes Thingnes Bø i OL?

– Det er det jeg håper på. Jeg har slått ham mange ganger og jeg føler meg sikker på at jeg kan slå ham, men han føler seg nok sikker på at han kan slå meg, også.