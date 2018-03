Fourcade vant verdenscupen etter overlegen seier

- Har spela sin siste United-kamp

Den amerikanske tv-kanalen ESPN melder at Zlatan Ibrahimovic har spela sin siste kamp for Manchester United. Kjelder ESPN har vore i kontakt med, seier at svensken er i ferd med å diskutere in kontrakt med LA Galaxy. Zlatan har ikkje spela for United sidan han slo opp sin kneskade 2. juledag.