Etter å ha herjet i en årrekke var den franske skiskytterstjernen plutselig ikke til å kjenne igjen forrige sesong. Og Martin Fourcade kjente ikke igjen seg selv heller.

– Jeg tror motivasjonen min gjorde meg blind. Du har det vondt, men vil så gjerne jobbe på. Jeg ville overleve og ga for mye, sa han til NRK før lørdagens skiskytteråpning i tett snøvær på Natrudstilen stadion, like ved Sjusjøen.

Sekundstrid

I åpningsrennet i dag viste han tegn på at årets sesong kan bli langt hyggeligere med franske øyne enn sist sesong.

Den franske superstjernen er nok fortsatt ikke i god, gammel superform, men han preget dagens sprint hele veien, og havnet - som seg hør og bør - i en sekundstrid med de siste sesongenes erkerival, Johannes Thingnes Bø, mot slutten av løpet.

Begge to hadde skutt på seg én runde på de ti skuddene, men ingen av dem viste topp langrennsform i de tunge forholdene. På den siste runden så begge svært preget ut.

Fourcade gikk inn til 3. plass, bak tyske Johannes Kühn – som også hadde én runde – og den norske overraskelsen, rekruttløper Aleksander Fjeld Andersen. Franskmannen var 18,9 sekunder bak den tyske vinneren, mens Thingnes Bø fulgte 4,5 sekunder bak der igjen.

Unggutten Håvard Bogetveit ble tredje beste nordmann på 11. plass, mens Tarjei Bø, med to runder, ble nummer 12 i åpningen.

Fornøyd Fourcade

Martin Fourcade var relativt fornøyd etter dagens løp.

– Jeg fikk gode svar, på de to første rundene, når jeg viser at jeg kan være med å kjempe i toppen. Så er det litt dårligere på den siste runden, oppsummerer Fourcade.

– Hvordan påvirket været løpet?

– Det var ikke lett. Vi forventet gode forhold, men det forstyret ikke så mye med tanke på skigåingen og skytingen. Så jeg mener at det var et fair løp, fortsetter franskmannen.

– Du slo Johannes i dag, hva kan vi forvente videre?

– Jeg tenker at han viste i dag, men også i sommer, at han er veldig sterk. Men etter min mening må han være på det samme nivået som i fjor vinter hvis han vil vinne sammenlagtseieren i verdenscupen, sier Fourcade.

Sliten Bø

Johannes Thingnes Bø så helt ferdig ut i målområdet etter løpet. Han innrømmer overfor NRK at han var kjørt.

– Verre enn i hele fjor, sier han.

– Du er mer kjørt nå enn i hele fjor?

– Å ja, det var en hard start.

– Hva er det som gjør det så hardt?

– Jeg er ikke form til å gjøre det samme som jeg gjør til vanlig. Og når jeg da åpner så hardt som jeg gjør, for å venne meg til det, så får jeg smake på det. Men det er det som er poenget med den helgen her. Jeg er fornøyd med resultatet med tanke på at følelsen og måten jeg gikk på der. Så var det veldig tungt på de siste to delene, sier Thingnes Bø.

– Når er det smellen kommer?

– Det er på start egentlig, sier en lattermild Thingnes Bø.

Vektsjokk

Martin Fourcade forteller til NRK at han fikk et lite sjokk da han gikk på vekta etter sesongslutt i våres. Han hadde presset kroppen så hardt at han hadde gått ned åtte kilo uten å være klar over det.

– Jeg har gått ned i vekt på vinteren før fordi vi konkurrerer så mye, men aldri mer enn tre-fire kilo. Når man veier 78 på det meste og går ned til 70 så blir man for tynn og kan ikke være aggressiv, påpeker 31-åringen.

Han har tidligere fortalt NRK at han vurderte å avbryte sesongen siden ingenting fungerte som normalt. For Fourcade trøblet også en del med sykdom, blant annet like før VM i Østersund, et mesterskap som endte med å bli hans dårligste.

– Man vet jo aldri hvor syk noen er når de sier de er syke, men jeg synes Fourcade så underernært ut, og forholdsvis svak i VM, så jeg tror det er riktig at det ble for mye av det gode der, sier mannen som tok over Fourcade sin trone, Johannes Thingnes Bø.

– Men alle må få lov til å feile, og selv om man er den beste så må man prøve ut nye ting hele tiden. Hvem vet, plutselig hadde det fungert slik at han ble bedre, men for en gangs skyld gikk det dårlig for ham, legger han til.