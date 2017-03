Fourcade om nordmennenes valg: – Jeg kan ikke forstå det

– Det ville vært et stort problem for meg å ikke vært her før OL neste år, sier Fourcade til NRK.

– Jeg blir ofte litt stresset foran store mesterskap, og det å undersøke omgivelser og løyper når jeg er stresset er ikke bra.

Han er derfor overrasket over nyheten om at hele fire av sju norske landslagsløpere dropper prøve-OL i Pyeongchang denne uka:

– Ut fra hvordan jeg selv jobber kan jeg ikke forstå det, sier han og får støtte av NRKs skiskytterekspert.

– Hvis jeg hadde vært landslagstrener ville jeg sagt at de burde reist til Korea, sier Ola Lunde.

– Råtten

Poenget med prøve-OL er at løperne skal bli kjent med den kommende OL-arenaen, men både Bø-brødrene, Emil Hegle Svendsen og Lars Helge Birkeland dropper konkurransen.

Tarjei Bø og Birkeland er syke, mens Svendsen og Thingnes Bø er utladet etter VM.

– Etter VM følte jeg meg råtten og svak i kroppen. Det fristet lite å gå skirenn, sier Thingnes Bø til NRK.

– Jeg velger heller å trene meg opp igjen og håper at det skal gi meg et løft i de to siste verdenscuprundene.

– Stort problem

Ole Einar Bjørndalen er imidlertid på plass. Det er ikke tilfeldig. Han har testet ski i stor skala i OL-løypene, ett år før det braker løs.

– Det er helt avgjørende, sier Bjørndalen.

– Skal de på skifrabrikken få noen tilbakemeldinger, er det viktig å være her nå. Og så vet jeg hva jeg skal trene på gjennom sommeren og høsten.

– Hva synes du om at flere av dine lagkamerater er hjemme i Norge?

– Det har jeg ikke så veldig stor formening om. Jeg prøver å fokusere på hva jeg synes er optimalt før neste år, og for meg var det avgjørende å reise hit.

Filmer løypa

I motsetning til Svendsen, som gikk VM i Pyeongchang i 2009, har Thingnes Bø aldri vært på arenaen.

Hans personlige smører er imidlertid i Korea og tester ski for 23-åringen. Dessuten tar støtteapparatet film og noterer pulsmålinger.

– Vi er alle forskjellige. Jeg føler at jobben må gjøres på lik linje på alle arenaer og at det er liten forskjell på de ti verdenscuprundene, sier Thingnes Bø.

Skiskytterekspert Halvard Hanevold mener Bø burde presset seg til en Korea-tur, siden han er frisk.

– Jeg skjønner det kan virke tungt å dra til Sør-Korea, men jeg ville heller droppet Kontiolahti. Jeg er sikker på han ville hatt nytte av det. Det er ikke tilfeldig at det arrangeres prøve-OL.

Idrettssjef Morten Aa Djupvik forsøkte ikke å overtale løperne sine.

– Jeg tror det ikke kommer noe godt ut av en så lang reise når du ikke er klar for det, sier Djupvik.