Fourcade om fiaskosesongen: – Føltes som jeg var i en annens kropp

– Jeg har vært vant til å kjempe om seieren eller en plass på pallen i hvert eneste løp, så å ikke være på det nivået var veldig utfordrende, sier Martin Fourcade til NRK.

Frem til forrige vinter hadde han vært verdens beste skiskytter i en årrekke.

Syv ganger på rad hadde han vunnet verdenscupen sammenlagt. I vinter var han aldri i nærheten av å sikre seg sin åttende sammenlagtseier.

Franskmannen vant kun to individuelle renn i en sesong hvor Johannes Thingnes Bø vant 15.

– Jeg kjente ikke igjen meg selv. Det føltes som om jeg var i en annens kropp, forteller Fourcade.

– Jeg tror jeg gjorde litt for mye, litt for fort, så derfor var jeg ikke på mitt beste. I år har jeg forsøkt å ta det litt mer rolig på våren.

Vurderte å slutte

Fourcade sier at det gikk så langt at han flere ganger i løpet av vinteren vurderte å avslutte sesongen.

BLYTUNG SESONG: Etter å ha dominert skiskyting på herresiden i nesten ti år, sa det bråstopp for Martin Fourcade sist sesong. Foto: Jonathan Nackstrand / AFP

– Det handler ikke bare om resultater. Det handler om hva du er i stand til å gjøre ute i løypen, og jeg kjente ikke meg selv igjen, sier han.

Dårlig form resulterte i grubling.

– Jeg spurte meg selv hva jeg hadde gjort galt for å fortjene det, men på en måte hadde jeg en normal sesong etter ni utrolige sesonger, så jeg kan ikke klandre seg selv eller kroppen min. Jeg har bedt kroppen min om mye opp gjennom årene.

30-åringen sier at den dårlige sesongen var et signal fra kroppen hans om at den trengte en pause.

– Jeg håper jeg har gitt kroppen min den pausen, og at jeg er tilbake på mitt beste, sier skiskytteren.

– Ser skummel ut

Fredagens skiskytterfellesstart under Blinkfestivalen endte i en duell mellom Fourcade og mannen som i vinter var verdens suverent beste skiskytter, Johannes Thingnes Bø.

Den gikk nordmannen seirende ut av, men bare etter å ha passert franskmannen på oppløpet.

– En blir veldig motivert etter en dårlig sesong, så han ser skummel ut, sier Bø til NRK.

SPURTOPPGJØR: Fredagens duell gikk Johannes Thingnes Bø seirende ut av.

Forrige sesongs verdenscupvinner forventer at det blir flere dueller mellom dem til vinteren.

– Han bør og kommer til å heve seg et par hakk, og da er han kanskje verdens beste, mener Bø.

Landslagstrener Egil Kristiansen er også sikker på at man i vinter vil få se en annen utgave av Fourcade.

– I fjor var han bare en skygge av seg selv. Vi skal nok regne litt mer med Fourcade i vinter, sier han