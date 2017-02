Fourcade og Sjipulin med forsoningsklem: – Han sa han angret

– Vi har snakket sammen de siste to dagene, og vi bestemte oss for å kjempe i løypa og ikke på pressekonferanser eller andre slike steder, sier Sjipulin til NRK via tolk.

Martin Fouracde forteller at han har hatt dialog med russeren via sosiale medier i etterkant av bråket som har preget de første dagene av verdensmesterskapet i skiskyting.

Etter sprinten lørdag, møttes de to nærmest tilfeldig i intervjusonen foran hovedtribunen på stadion i Hochfilzen.

Håndtrykk og klem

Fourcade snakket med russisk TV mens Sjipulin ventet i bakgrunnen. På vei fra og til intervjuet møttes de to, ga hverandre et håndtrykk, en klem og vekslet noen få ord.

– Jeg er kanskje en «dramaqueen», men jeg tror mange ønsker den respekten de fortjener, og jeg har ingenting imot Sjipulin. Det sa jeg til ham også, og han fortalte meg at han angret på det han gjorde, sier Fourcade til NRK.

Det hele begynte da Aleksandr Loginov falt i vekslingen torsdag etter at han og Fourcade kom nær hverandre. På den påfølgende blomsterseremonien forlot franskmannen pallen da russerne ikke ønsket å ta ham i hånden.

Krangelen fortsatte på pressekonferansen, og ble også hovedtema da Tyskland fikk sine gullmedaljer torsdag kveld.

Venner?

Verdensener Fourcade måtte tåle to bom og endte på tredjeplass på sprinten, men ville ikke høre snakk om at bråket de siste dagene kan ha påvirket ham negativt.

– Det var bare dumme meg som bommet. Ingenting annet påvirket meg. Dette handler ikke om det som skjedde på pallen, men i konkurransen.

– Betyr dette at du er ferdig med saken og at dere er venner igjen?

– Jeg var ferdig med dette etter konkurransen torsdag, men jeg vil aldri angre på det jeg sa. Jeg var skuffet over reaksjonen på pallen. Det tror jeg også alle skjønner. Jeg var ikke fornøyd fordi han ikke respekterte meg, svarer Fourcade.

Franskmannen svarer med et spørrende «nei» på spørsmål om han ba russeren om unnskyldning, og hevder heller ikke Sjipulin tok de ordene i sin munn. Ifølge russisk media er de to enige om å være uenige.

– Vi har forskjellig syn på saken, men har bestemt oss for å legge det bak oss, sier Sjipulin.