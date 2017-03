Forbundet gransker røde kort

Norges Håndballforbund opplyser i en pressemelding at de ser alvorlig på påstandene om at Elverum har pådratt fire av sine spillere rødt kort med vilje for å slippe å stå over kamper i sluttspillet.

– Vi vil ta kontakt med Elverum og de øvrige partene fra gårsdagens kamp, og undersøke forholdet grundig før vi avgjør hvordan saken skal behandles, opplyser forbundet.