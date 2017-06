SMERTE: Her ligger Johan Kristoffersson med store smerter etter at bilen til Sebastien Loeb rullet over foten hans. Teamkamerat Petter Solberg (t.v.) hjelper til. Kristoffersson er fast bestemt på å likevel kjøre helgens VM-runde i Hell utenfor Trondheim.

Foto: Jørn Konradsen / Hell RX