Fotballstjerna skapte OL-historie – no er ho utestengd av medisinske årsaker

– Er du ein gut?

– Du ser ut som ein gut.

– Han er ein gut.

Dette er nokon av kommentarane stjernespissen Barbra Banda (22) har fått på Instagram dei siste dagane.

Ho er éin av spelarane som har målt for høge testosteronnivå til å få delta i årets Afrikameisterskap. Det sjølv om ho så seint som under OL i fjor vart historisk då ho skåra hat trick i to kampar på rad.

Denne sommaren er stjerneskotet kopla til den spanske storklubben Real Madrid, men ho får ikkje spele for semifinaleklare Zambia under Afrikameisterskapet.

Ifølgje Human Rights Watch vart Banda pressa til å gjennomføre ein «kjønnsverifiseringsprosedyre».

«Slike kjønnstestingsprosedyrar er openberre menneskerettsbrot sidan dei er stigmatiserande, stereotypiske og diskriminerande.» skriv Human Rights Watch på sine sider.

I fleire år har det vore kontroversar rundt skuldingar om at lag brukte mannlege fotballspelarar forkledd som kvinner i Afrikameisterskapet, skriv den uavhengige nettstaden The Conversation.

Derfor valde Det afrikanske fotballforbundet (CAF) å innføre testosterontestar før årets turnering, noko som har vist seg å vere minst like kontroversielt som dei tidlegare skuldingane.

Testane blir brukte til å verifisere kjønn og for arrangøren å avgjere om kvinnelege utøvarar med høgt testosteron har ein urettferdig fordel.

10 spelarar utestengde

Totalt har testinga ført til at 10 spelarar ikkje får delta etter å ha registrert for høge testosteronnivå, ifølgje rapportar i media.

– Det har vist seg å vere veldig vanskeleg å setje ei klar grense for deltaking i kvinneklassa, og dette er ei stor utfordring for toppidrett internasjonalt, fortel Håvard B. Øvregård, seniorrådgivar for verdiarbeid i Norges idrettsforbund.

– Kriteria skal ifølgje IOC setjast ut frå kva forskinga seier om den fysiske effekten i dei ulike idrettane, men det finst avgrensa med forsking og ulike meiningar om kva som påverkar prestasjonsevna og kor mykje. Det har blant anna ført til at det er ganske store skilnadar på kva kriterium idrettane har sett, seier Øvregård.

UTFORDRING: Det er veldig vanskeleg å setje ei grense fortel Øvregård. Foto: Anders Fehn / NRK

Spørsmålet om transpersonar i idretten er eit tema ein i stadig aukande grad har blitt nøydd til å ta stilling til, men det har vore ei kontroversiell problemstilling i mange år.

– Fram til OL i Atlanta i 1996 var det obligatorisk kjønnstesting av alle kvinnelege utøvarar i OL. Det var veldig omdiskutert, og det var ein stor internasjonal kampanje for å kvitte seg med det, sidan mange såg på det som nedverdigande for kvinner, fortel Øvregård om praksisen som blei avslutta etter leikane i USA.

– Dei legg for mykje vekt på testosteronnivå

Kjønnstestinga ein har innført i Afrikameisterskapet, har gått mest utover Zambia, som har måtta klare seg utan spelarar som Banda, Racheal Nachula og Racheal Kundananji under turneringa. Likevel slo dei onsdag kveld Senegal og er klare for semifinale, noko som også betyr at landet har skaffa seg sin aller første VM-billett.

Men Zambias fotballforbund har ikkje gløymt dei utelatne spelarane sine og jobbar for å endre reglementet rundt testosteronnivå. Dei meiner CAFs regelverk er for strengt.

– Saka med Barbra (Banda) er berre eitt døme, men det større biletet er å sjå korleis desse reglane kan bli meir ansvarlege for den generelle situasjonen, ikkje berre for Zambia, fortel kommunikasjonssjef i Zambias fotballforbund, Sydney Mungala til ESPN.

LEVEBRØD: Barbra Banda får ikkje utøve levebrødet sitt på grunn av testane. Foto: KOHEI CHIBAHARA / AFP

– Mange spelarar kan bli påverka av desse reglane, og fotball er levebrødet deira. Eg meiner CAF-reglane er mykje strengare (enn reglane i OL), og dei legg for mykje vekt på testosteronnivå, seier Mungala.

CAF har seinare nekta for at det var dei som testa Banda.

– Det er inga slik avgjerd frå CAFs medisinske komité, svarte CAFs kommunikasjonsdirektør Lux September på skuldingane.

I 2019 innførte Det internasjonale friidrettsforbundet (WA) nye reglar som definerer eit maksimalt testosteronnivå for kvinnelege mellomdistanseløparar. Grensen gjeld for deltaking på øvingane mellom 400 meter og ei engelsk mil.

Den omgåande konsekvensen var at den beste 800-meterløparen i verda Caster Semenya ikkje lenger kunne konkurrere, med mindre ho sette i gang medisinering for å redusere testosteronnivået i kroppen. Ho anka saka til det høgaste domsorganet til idretten CAS, men tapte.

Ikkje villig til medisinering

Reglane til Den internasjonale olympiske komiteen (IOC) var mindre strenge enn CAFs under førre sommars OL, og derfor kunne Banda vise seg fram med landslagsdrakta.

IOCs rammeverk vart ytterlegare oppdatert i november 2021 og lèt dei ulike særforbunda sjølv avgjere om utøvarar har ein uforholdsmessig fordel overfor konkurrentane i deira eigen sport.

Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) oppmodar til slike testar dersom det er mistanke om kjønnet til spelaren.

– Det har komme gradvis meir kunnskap på dette området, samtidig som forskinga er ganske sprikande. IOC meiner no at eit generelt kriterium knytt til testosteronnivå på tvers av idrettar er eit for dårleg rammeverk for å gjelde alle idrettar, blant anna sidan testosteron er meir avgjerande i nokre idrettar enn andre, forklarer Øvregård i NIF.

Men for å få delta i årets Afrikameisterskap fekk stjernespissen og minst to av lagvenninnene hennar tilbodet om å gå på hormonnedsetjande medisinar.

– Legane våre inkluderte spelarane, og dei var ikkje villige til å gå gjennom det. Eg trur det er moglege biverknader, fortel Mungala til ESPN.

– Når spelarane ikkje valde å gå den vegen og bruke den moglegheita, bestemde vi oss for at dei ikkje kunne bli inkluderte i spelartroppen til turneringa, forklarer han.