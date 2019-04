Fotballrasismen øker i England: – Noe har gått litt galt der ute

Utspillet kommer etter at en video med rasistisk innhold rettet mot Liverpools stjernespiller Mohamed Salah dukket opp på nettet.

Salah, som er muslim, ble i opptaket omtalt som en «bomber» i en sang av det som antas å være Chelsea-supportere. Videoen ble tatt opp før europaligakampen mot Slavia Praha tidligere i uken.

Både Chelsea og Liverpool har fordømt videoen og Klopp tar nå til orde for å utestenge disse supporterne fra stadion på livstid - personer Klopp mener ikke har plass i det multikulturelle fotballsamfunnet.

– Vi burde ikke se på dette som en Chelsea-ting eller en Liverpool-ting. Det er et tegn på at noe har gått litt galt der ute, sier han, ifølge The Telegraph.

Mohamed Salah har blitt utsatt for rasistiske holdninger i fotballmiljøet. Foto: PHIL NOBLE / Reuters

Flere episoder

Episoden med Salah er imidlertid ikke enestående i britisk fotball.

Det er heller ikke første gang den egyptiske spilleren er blitt utsatt for rasisme. I februar ropte en West Ham-supporter kommentarer til spilleren med klart diskriminerende og rasistisk innhold under kamp.

I desember i fjor ble også en Tottenham-supporter bøtelagt for å ha kastet et bananskall foran Pierre-Emerick Aubameyang. Nylig sa Tottenham-spiller Danny Rose at han gleder seg til fotballkarrieren er over slik at han kan slippe å bli utsatt for åpenlys rasisme.

Dette er bare et lite utvalg av episodene i engelsk fotball.

I november kunne Kick It Out, fotballens diskrimineringsorganisasjon, rapportere om en 11 prosents økning i rapporter om diskriminering i engelsk fotball i fjor.

Tallene vil stige

Organisasjonen mottok 520 klager, og ut fra tallene ser man at rasisme har økt med 22 prosent og homofobi med 9 prosent. Ifølge organisasjonen vil tallene bare fortsette å stige, skriver The Guardian.

– All rasisme bunner i at noen tror de er mer verdt og mer verdifulle enn andre. Det er den største misforståelsen i verden der ute, sier Klopp.

– Det gjelder fortsatt bare noen få mennesker, men jo sterkere reaksjonene er fra oss, jo mer vil det bidra til at vi kan unngå slike ting i fremtiden. Hvis du gjør noe sånt, bør du ikke få gå inn på et stadion igjen i løpet av livet, etter mitt synspunkt, kommenterer Liverpool-manageren.

Liverpool møter Chelsea på Anfield søndag i Premier League, noe som kan bli en følelsesladet ettermiddag siden det da skal markeres at det er 30 år siden Hillsborough-tragedien.