– Vi må stikke fingeren i jorda og se hva som skjer rundt oss, være flinkere til å gjøre analyser og vurderinger for så gjøre de riktige tiltakene. Det er ikke noe «quick fix».

Det sier Fotballpresident Terje Svendsen til NRK om norsk kvinnefotball to dager etter Norges EM-exit.

VIL ANALYSERE: Fotballpresidenten vil analysere hva som egentlig skjer i norsk kvinnefotball. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Etter å ha levert strålende resultater i en årrekke og med sølv i forrige EM, har fotballdamene levert magre resultater, sist i EM.

Men resultatet kom ikke som lyn fra klar himmel på fotballpresidenten, selv om han hadde håpet på bedre i Nederland.

– Den trenden vi ser på kvinnesiden er ikke ny. Det har gått nedover både på klubb- og landslagsnivå, sier fotballpresidenten.

Utvalg

Før EM nedsatte forbundsstyret i NFF et prosjekt som skal se på kvinnefotball i Norge. Prosjektet, ledet av Karen Espelund, skal kartlegge strukturelle tiltak for å henge med i den europeiske konkurransen.

FÅR UTVALG: Tidligere generalsekretær i NFF og styremedlem i UEFA Karen Espelund skal kartlegge norsk kvinnefotball sammen med et utvalg. Foto: Lien, Kyrre / Scanpix

Det er ennå ikke bestemt hvem andre enn Karen Espelund som skal sitte i utvalget.

– Vi har fått et bredt mandat til å se på hele seniorsiden på kvinnesiden. Og så henger jo også seniorsiden sammen med det som er under, så spillerutvikling blir sentralt, sier Espelund til NRK.

Det er Aftenposten som først omtalte NFF-utvalget.

Hun understreker at prosjektet ikke vil ha noen «quick fix»-løsninger, men vil være av en litt mer langsiktig karakter. Utvalget skal blant annet se på om tingene rundt sporten fungerer, på organisering, økonomi og struktur med et tydelig sportslig utgangspunkt.

Utvalget vil levere resultatet av prosjektet inn mot fotballtinget i 2019.

Tøffere konkurranse

– Det er utrolig mye som skjer. Skal vi henge med internasjonalt, må vi se om det er noen strukturelle tiltak vi er nødt til å gjøre, sier fotballpresidenten.

Internasjonalt er det ingen tvil om at konkurransen har blitt mye tøffere på klubbnivå de siste årene. Nå satser flere europeiske storklubber på kvinnefotball.

– Det betyr at konkurranse på klubbnivå, og konsekvensen er at det vil bli tøffere å dyrke frem landslagsspillere i norske klubber fremover.

– Ikke mer ressurser

Tidligere i sommer har Serieforeningen for kvinnefotball (SKF) bedt om at den økonomiske rammen i serien økes med 15 millioner kroner i året. Toppserieklubbene har også bedt NFF om økt satsing på spillerutvikling.

– Ville ikke litt mer ressurser kunne løse mye?

– Nei, overhodet ikke. Det som er interessant er at bare én EM-nasjon som investerer mer på toppfotball for kvinner enn Norge, og det er Tyskland. Jeg tror det også handler om å øke den kommersielle verdien på kvinnefotball. For på lang sikt så tror jeg det er inntektspotensialet i kvinnefotballen som også bestemmer ressurstilfanget.