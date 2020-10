– Det er absolutt ikkje positivt at ein sånn dialog går føre seg i media. Dette ønska vi å ha heldt internt. Det er viktig å komme i eit spor der vi finn ein fornuftig prosess og løyser saka.

Presidenten hadde i dag tidleg eit møte med leiinga i landslaget.

– Det er sett i gang ein prosess. Ansvaret ligg hjå landslagsleiinga for å løyse saka, seier Svendsen til NRK.

Stor usemje om sanninga

Det var i går landslagssjefen sende ut ei pressemelding, der han sa Sørloth skal ha kalla landslagsleiinga for inkompetent i eit oppvaskmøte etter Serbia-konflikten. Seinare på kvelden avviste Alexander Sørloth desse påstandane.

– Eg har aldri sagt at nokon i trenarteamet er inkompetente. Aldri, svarte spissen via sin agent Morten Wivestad til NTB.

KONFLIKT: Lagerbäck og Sørloth er usamde om kva som eigentleg vart sagt under spelarmøtet etter Serbia-kampen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Sørloth var også svært kritisk til at landslaget sende ut ei pressemelding om det som var eit internt møte, og at det stod i pressemeldinga frå NFF at han ikkje ville uttale seg om saka.

– Eg har alltid vore tilhengar av folk som er ærlege, direkte og tydelege. Denne gangen vart det litt for tydeleg. Så tydeleg at dei bryt sine eigne prinsipp om å ikkje ta interne usemjer med pressa.

– Då føler man seg aleine når man eigentleg skal vere på lag, sa han vidare.

Landslagsleiinga kontra raskt tilbake via sin mediesjef Svein Graff.

– I fire dagar har vi gitt Alexander mogelegheita til å kommentere kva som skjedde og stadfeste at vi vart einige om å la saka ligge etter at han bad om unnskyldning for oppførselen, stod det i svaret frå landslagstrenarane Lars Lagerbäck, Per Joar Hansen og Frode Grodås.

Har tillit til partane

Presidenten seier han sjølv ikkje var til stades i oppvaskmøtet etter kampen, men at han har tillit til at landslagsleiinga vil rydde opp.

– Eg reknar med at det var høg temperatur etter Serbia-kampen, og at både trenarar, spelarar og støtteapparat var skuffa. Men eg skulle ønske at slike ting vart ordnar opp internt utan at vi får ein offentleg debatt og diskusjon dei ulike standpunkta.

TILLIT: Det har storma rundt landslagssjef Lars Lagerbäck og Alexander Sørloth siste dagane. Foto: Vidar Ruud / NTB

På spørsmålet om dette vil få konsekvensar for Sørloth, svarar Svendsen dette:

– Det er ikkje styreleiar eller presidenten si oppgåve å ta ut laget. Eg reknar med at den prosessen landslagsleiinga no skal inn i forhåpentlegvis klarer å bygge ned det som no ser ut som litt style frontar og kjem på eit fornuftig spor.

Landslagssjefen beklaga i går at han skal ha referert til ein tidlegare kamp mot Kypros i diskusjonen med Sørloth. I den kampen bomma som kjent 24-åringen på ope mål.

«Du var inte så kaxig för två år sedan i Cypern», skal Lagerbäck ha sagt.

Svendsen understrekar at han framleis har tillit til landslagssjefen.

– Eg har full tillit til Lars Lagerbäck. Det er han som er trenar. Det er han fordi han er ein dyktig trenar, svarar Svendsen.

Solskjær trur landslagsleiinga er skuffa

På ein pressekonferanse før Chelsea-kampen laurdag kommenterte også United-manager Ole Gunnar Solskjær striden rundt landslaget.

– Eg vil ikkje kommentere denne saka spesielt, men ei gruppe og eit lag er som ein familie, og det er skuffande om ting kjem ut av garderoben og spesielt som det er sant, seier Solskjær til TV 2.

SKUFFA: United-manager Ole Gunnar Solskjær trur landslagsleiinga er skuffa. Foto: Alex Livesey / Reuters

– Det er mykje som har kome ut som ikkje er sant, men når det er stadfesta frå innsida og eg er sikker på at trenaren og leiinga i landslaget er skuffa.