Søndag 18. april 2021:

* The Times og New York Times publiserer saker som beskriver en lukket Superliga bestående av tolv «grunnleggere». Planene blir kjent dagen før Uefa skal presentere nytt oppsett for Mesterligaen.

* I løpet av dagen blir det kjent at Superligaen skal omfatte Manchester United, Manchester City, Chelsea, Tottenham, Liverpool, Arsenal, Real Madrid, Barcelona, Atlético Madrid, Inter, Milan og Juventus.

* Ytterligere tre lag skal inviteres inn som faste medlemmer, mens fem lag skal kunne kvalifisere seg for turneringen, som skal starte «så snart som mulig».

* Klubbene skal dele på en pengepott på rundt 35 milliarder kroner, finansiert av finansgiganten JP Morgan. De tolv grunnleggerne skal dele på en «velkomstbonus» på mellom 2 og 3 milliarder kroner.

* I løpet av søndag ettermiddag reagerer fotballtilhengere særlig i England, sammen med myndigheter i flere land, mot planene. Det blir rapportert at Bayern München og Paris Saint-Germain har sagt nei til å være med.

* Sent om kvelden blir planene om en lukket liga bekreftet av klubbene, og det blir kjent at Real Madrids president Florentino Pérez og Juventus' Andrea Agnelli fører an som styreleder og nestleder i Superligaen.

19. april:

* Representanter for Superligaklubbene begynner å forlate den europeiske klubborganisasjonen ECA, og ledelsen i Superligaen tar rettslige skritt for å hindre sanksjoner fra Uefa og Fifa.

* Uefa-president Aleksander Ceferin fordømmer prosjektet og snakker om Superligaen som en «eksklusiv, grådig gruppe». Han sier at spillere i Superligaklubbene vil bli nektet deltakelse på respektive landslag.

* Den britiske regjeringen sier den vil gjøre alt for å stoppe opprettelsen av Superligaen.

* Fotballfans, trenere og ledere i flere land går hardt ut mot planene. Fotballpresident Terje Svendsen sier det vil være et brudd på solidariteten i fotballen.

* Liverpools Jürgen Klopp, og senere flere trenerkollegaer fra Superliga-klubbene, sier han ikke visste om planene, men at han er imot den lukkede ligaen.

* Sent om kvelden mandag blir Florentino Pérez intervjuet på spansk TV, der han forsvarer Superligaen som nødvendig for å redde økonomien i de største klubbene.

20. april:

* Everton, som ikke er en del av Superligaen, fordømmer planene som «arrogante».

* Fifa-president Gianni Infantino slutter rekke med Uefa og fordømmer initiativet om opprettelsen av Superligaen.

* Det kommer rapporter om at særlig Chelsea og Manchester City har begynt å få kalde føtter. City-trener Pep Guardiola uttrykker sinne over en utbryterliga der «suksess allerede er garantert».

* Om ettermiddagen samles Chelsea-fans utenfor Stamford Bridge før kampen mot Brighton for å protestere mot Superligaen.

* Manchester City blir like før kl. 22.30 den første klubben som offisielt bekrefter at de har iverksatt prosedyrer for å trekke seg ut av Superligaprosjektet.

* Like før midnatt følger Arsenal, Tottenham, Manchester United og Liverpool etter. «Vi gjorde en feil, og vi beklager», heter det i uttalelsen fra Arsenal.

21. april:

* Natt til onsdag bekrefter også Chelsea – den første klubben til å trekke i bremsen – at den ikke vil være en del av prosjektet.

* Samtidig går Superligaen ut med en bekreftelse på at Superligaen – slik den ble foreslått – ikke vil se dagens lys. Ledelsen bedyrer at planene ikke er skrinlagt, men sier at tiden framover vil bli brukt til å «restrukturere prosjektet».

* Uefa-president Ceferin, den britiske regjeringen og en lang rekke andre aktører uttrykker lettelse over at Superliga-prosjektet er skrinlagt i sin nåværende form.

7. mai:

* De ni klubbene som har trukket seg fra Superliga-prosjektet ilegges en bot som tilsvarer fem prosent av inntektene etter én sesong med europacupkamper.

* Uefa sier at unnskyldning fra de samme klubbene er akseptert, og at de reintegreres i organisasjonen.

12. mai:

* Uefa opplyser at Barcelona, Real Madrid og Juventus skal etterforskes for sin rolle i Superliga-planene. Forbundet har opprettet en disiplinærsak.

Juli 2022:

* De tre gjenværende lagene – Barcelona, Real Madrid og Juventus – går til sak mot Uefa på grunnlag av at de mener at forbundet har laget et monopol som bryter med EUs konkurranselovgivning. Senere trakk også Juventus seg ut av Superligaplanene.

21. desember 2023:

* EU-domstolen konkluderer med at Uefa og Fifa brøt EUs konkurranselovgivning da de blokkerte Superligaplanene.

(Kilder: NTB, The Independent, The Guardian)