Fotballforbundet tilbyr sluttpakke til alle ansatte

NFF meldte nyheten selv på sine nettsider torsdag kveld.

– Vi tilbyr en sluttavtaleordning til alle 79 faste ansatte. Det har sammenheng med at vi er i sluttfasen av en strategiprosess der vi peker på viktige satsingsområder framover, fra 2018, sier Bjerketvedt til NRK.

Han påpeker at det er frivillig, og at alle ansatte kan søke om sluttpakke. Håpet er å frigjøre ressurser til å ansette fire-fem nye. Bjerketvedt mener det er for tidlig å si noe om nøyaktig hva slags kompetanse NFF ønsker inn, og hva de ønsker å kvitte seg med.

– Vi peker ikke på noen, det er et frivillig program. Vi oppsummerer når vi ser hvor mange som er interessert. Det går ut som et generelt tilbud til alle administrativt ansatte i NFF på Ullevaal stadion.

De 79 ansatte er fordelt på administrasjon, marked, anlegg, konkurranse og sport.

– Det er sentralt på Ullevaal, ikke i kretsene, presiserer Bjerketvedt.

Han sier at fotballforbundet særlig må fornye seg digitalt.

– Vi trenger å gjøre justeringer, og vi trenger noe ny kompetanse. For å skaffe kompetanse trenger vi å frigjøre noen årsverk. Særlig digitalt trenger vi å fornye oss, sier han.