I Norge er ofte «Syden» den varme idyllen folk lenger etter.

Nå har europeisk fotball fått sin egen versjon: Persiabukta, hvor sol og luksus nytes, og hvor flere tusen migrantarbeidere har tapt sine liv.

Det er nemlig vinterferie i de store ligaene, en sjelden sjanse til å reise bort, trene godt og slappe av. Før dro mange lag til Portugal og Spania. Nå er de mest populære stedene Qatar, Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater.

Disse statene bruker stadig mer av fotballens verden til å renvaske sine internasjonale rykter. Da Qatar fikk VM i 2010, virket det som et engangstilfelle.

I stedet var det startskuddet for disse tre statene som fotballens nye verter.

Gull verdt

Og det er ikke bare lag som reiser. Stjerner drar dit på eget initiativ, og hele turneringer har blitt flyttet dit fordi, vel, penger er penger.

Enkelte trekk er som forventet. Newcastle, som i oktober ble kjøpt av Saudi-Arabias oljefond, har vært i Jeddah, i Saudi-Arabia.

SAUDI ARABIA: Newcastle er nå på treningsleir i Saudi-Arabia. Foto: Skjermdump / Newcastle/Twitter

Manchester City, eid av kongefamilien i Emiratene, skulle egentlig til Emiratene, før turen ble avlyst på grunn av covid-restriksjoner.

Og Paris Saint-Germain, som i praksis eies av Qatar, har allerede vært på turné i hovedstaden Doha.

For andre lag er sponsoravtaler nok til å trekke dem dit. Bayern München, som sponses av Qatar Airways, har hatt treningsleirer i Doha i en årrekke. Arsenal, med flyselskapet Emirates som hovedsponsor, er i Dubai, et av de syv emiratene.

DUBAI: Arsenal har dratt til Dubai på treningsleir. Foto: Skjermdump: Twitter.com/Arsenal

Men også lag uten sponsoravtaler reiser ned. I januar 2019 dro Manchester United til Dubai kun uker etter at Ole Gunnar Solskjær hadde blitt trener der. United skulle dit både i fjor og i år, men turene ble avlyst.

Det var synd for Dubai, for i 2019 kom det ut en rekke bilder på sosiale medier av smilende United-spillere, sol og luksus. Som PR for Dubai var det gull verdt.

Bursdag i Dubai

Disse turene er ingen ny greie. United var for eksempel i Saudi-Arabia allerede i 2008, like før de tegnet sponsoravtale med Saudi Telecom. Men trenden blir sterkere hele tiden, og ikke bare blant topplagene.

Ifølge Gulf News har 16 klubber vært i Emiratene denne uka, blant dem lag fra Russland, Polen og Bulgaria, pluss landslagene til Libanon og Jordan.

Og så har du stjernene som drar dit privat. Der er listen lang som en telefonkatalog.

Da Pierre-Emerick Aubameyang ble fryst ut av Arsenal før jul, dro han på ferie til Dubai. Paul Pogba har hentet seg inn fra skaden sin i Dubai. En annen fast gjest er Mohamed Salah, som i fjor feiret 29-årsdagen sin i Dubai.

FAMILIETUR: Cristiano Ronaldo er ofte på besøk i Dubai. Foto: Skjermdump / Cristiano/Instagram

Cristiano Ronaldo liker seg der. I 2018 publiserte han et nyttårsbilde på Instagram med familien sin foran det ikoniske hotellet Burj Al Arab.

Han har også lastet opp et bilde med Sjeik Hamdan bin Mohammed, kronprinsen av Dubai. Ronaldo har 395 millioner følgere på plattformen.

Listen over spillere på ferie i Dubai akkurat nå inkluderer Ronaldo, Pogba, Diego Dalot og Harry Maguire – og det er kun om man tar United.

For en oljestat som vil ha troverdighet og oppmerksomhet, blir det ikke stort bedre.

Levende reklamer

Det er mange flere spillere i Dubai, så med andre ord går alt etter planen for disse statene. De har brukt svimlende summer på de beste banene, de flotteste kompleksene og de fineste hotellene. Ute i ørkenen får spillerne også stort sett være anonyme. Det gir mening at de drar.

Det er bare så synd at såpass mange lar seg bruke på dette viset. Så mye har blitt skrevet om disse landene og hva de står for.

For mange av fotballens stjerner har blitt levende reklamer for disse blodige regimene.

Det samme kan sies om mye annet som arrangeres i Persiabukta, og det er ikke bare VM. Dette er femte året hvor VM for klubblag arrangeres enten i Qatar eller Emiratene.

The European Club Association, en interesseorganisasjon for mer enn 230 klubber i Europa, står bak en egen galla, «Globe Soccer Awards», som gir ut priser til spillere og trenere. Den er i Dubai.

Roberto Mancini mottar prisen for årets trener i 2021 på Globe Soccer Awards i Dubai. Foto: OSCAR CABLAO JR / AFP

Selv nasjonale forbund har gått i fella. Sverige planla en stund en treningsleir med landslaget i Qatar nå i januar, selv om forbundet hadde skrevet under på flere brev til FIFA sammen med de andre nordiske forbundene om dødsfallene blant migrantarbeidere i Qatar – 15 000 mennesker siden 2010, ifølge Amnesty.

Maradonas cup

Og så har du det spanske forbundet, som har flyttet den spanske supercupen til Riyadh.

Det burde vært en spøk. For to uker siden reiste fire spanske lag med sine spanske fans for å spille en spansk turnering … i Saudi-Arabia, en flytur på 10 timer.

Real Madrid Luka Modric gratuleres av FIFA-president Gianni Infantino etter å ha vunnet den spanske supercupen tidligere denne måneden. Foto: AFP

Det var et slag i fjeset for fansen, men motivasjonen er klar. Turneringen skal spilles der frem til 2029, i en avtale hvor forbundet får 300 millioner kroner per år.

Det finnes mer. Sent i fjor ble det holdt en vennskapskamp for å markere ett år siden Diego Maradonas død. Lagene var Boca og Barcelona, to av klubbene Maradona spilte for.

Hvor skulle kampen spilles? De kunne valgt Bocas stadion, La Bombonera, i Buenos Aires, eller Camp Nou i Barcelona, to av verdens mest berømte arenaer.

Men nei: «Maradona Cup» ble spilt i Riyadh, Saudi-Arabia.

President på flyttefot

Dette er på noen måter tristere enn selve VM. Qatar ble i 2010 gitt turneringen av en gruppe FIFA-direktører hvorav flere var korrupte. Nesten ingen var enige med dem. Det var en skandale.

Men siden det har en betydelig del av europeisk toppfotball aktivt valgt å assosiere seg med Qatar, Emiratene eller Saudi-Arabia.

Så kanskje vi bør slutte å la oss overraske nå. Det er en fin tanke at alle lag, spillere og forbund skal boikotte disse regimene, men til dette virker fotballen for pragmatisk.

De beste fasilitetene tas i bruk. De som byr mest, vinner budet.

Og når tre land står klare med nærmest ubegrensede ressurser, blir det nesten mer overraskende om en ny turnering ikke havner i Persiabukta.

Så lenge dette er tilfellet, vil stadig mer makt og innflytelse gå til disse tre landene. Nylig kom det ut at FIFA-presidenten, Gianni Infantino, har leid et hus i Qatar siden oktober.

Du får ikke et bedre symbol på hvor fotballens sjel har havnet.