Fotballens Mozart – megastjerna som stod opp mot nazismen

Austerrikaren Matthias Sindelar var truleg den beste spelaren i verda på 30-talet. Stjernespelaren som erobra fotballverda, og som var den fremste på laget som i fleire år var rekna som det beste i Europa.

Og som utfordra nazismen og fekk ein død som framleis både er mytisk og mystisk då han berre var 35 år.

I dag er det nesten ingen som kjenner til han.

– Det er veldig rart. Det er ei gåte, men også ei skam, seier den austerrikske fotballhistorikaren Erich Krenschler til The Guardian.

Om du er i Austerrikes hovudstad Wien og har litt tid til gode, kan du ta buss nummer 71 til kyrkjegarden Zentralfriedhof. Det er ein av dei største gravplassane i verda, der meir enn tre millionar menneske har fått si siste kvile. Ikkje minst verdskjende personar innan kunst og kultur.

Dei fleste besøkande går gjerne rett fram for å finne gravene til store komponistar som Johannes Brahms, Ludwig van Beethoven og Franz Schubert. Eller for å ta ein fredeleg picnic, som den store gravplassen også gjev rom for.

Men om du svingar til høgre rett innanfor porten, kjem du ut av folkestraumen. Der finn du ei gravstøtte som det godt kunne stått Fotballens Mozart på.

GRAVA: På gravplassen Zentralfriedhof får Matthias Sindelar ligge i fred Foto: Ukjent

Kanskje er du heilt åleine. Det er sjeldan det er stor tilstrøyming til gravsteinen med eit ansiktsbilete på og med ein fotball framfor.

På gravstøtta står det Mathias Sindelar, og årstala 1903 og 1939. Fødselsår og dødsår. Elles er det lite med tekst utanom namna på familiemedlemmer.

Anonymiteten på kyrkjegarden står i enorm kontrast til merksemda som kom Sindelar til del i mellomkrigstida.

Ei gåte og ei skam

Ingen statue, ingen stadionnamn, ingen plakettar eller andre synlege minnesmerke. Etterkrigshistoria har heller ikkje i særleg grad markert hans tydelege motstand mot nazismen. Hans død – som etterlét seg mange spørsmål – er heller aldri blitt skikkeleg granska i ettertida.

– At ei megastjerne som Sindelar ikkje eingong har eit minnesmerke av noko slag, er eit mysterium, seier Erich Krenschler.

Mathias Sindelar blir omtala som den som moderniserte fotballen. Med sin teknikk og overblikk leia han den første utgåva av totalfotballen, den som skulle bli vidareført av Ferenc Puskas’ Ungarn på 50-talet og Johann Cruyffs Nederland på 70-talet.

Men han var også den som fornekta nazistane, og som nekta å spele for dei. Det kan ha vore det som kosta han livet. Dødsfallet er framleis eit mysterium.

«Papirmannen»

MEGASTJERNE: Matthias Sindelar blei superkjendis og jetsettar, men gløymde aldri røtene sine

Historia utropar han til den aller første europeiske superstjerna innan fotball. Han var den fremste på Austerrikes storlag i åra mellom dei to verdskrigane, «Das Wunderteam». Han fekk tilnamnet «Der Papierene», papirmannen, fordi han var spinkelt bygd og dansa seg lett gjennom alle forsvar.

Han spela for Austria Wien og hjelpte dei til mange titlar.

Frå fødselen i 1903 heitte han Matej Sindelar, og var fødd i Olomouc i det som i dag er Tsjekkia. På den tid var det ein del av det ungarsk-austerrikske keisarriket, som blei delt etter første verdskrigen.

– Eksepsjonelt talent

Men lenge før det hadde familien flytta til arbeidarstroket Favoriten i Wien, der den spinkle guten lærte seg teknikk med triksing med ein ball laga av gamle teppe på dei brusteinslagde gatene i den austerrikske hovudstaden.

– Både i tale og gjerning var han ein heilt vanleg mann frå Wien, seier Franz Schwarz. Han er sonen av klubbpresidenten i Austria Wien i mellomkrigstida. – Men han hadde eit eksepsjonelt stort talent.

Han debuterte på landslaget i 1926, tilfeldigvis mot sitt fødeland, som no var blitt Tsjekkoslovakia, og scora i 2-1-sigeren. Han scora tre gonger til i dei to neste kampane.

Men han var ikkje lagspelar nok. Han oppførte seg altfor mykje som ein individualist. Altfor spinkel var han også. Det meinte iallfall landslagssjef Hugo Meisl, og sette 23-åringen ut etter berre nokre få kampar.

I fleire år gjekk han inn og ut av landslaget. Men han spela betre og betre på Austria Wien, som tok godt for seg av trofé heime. Presset mot Meisl for å få Sindelar inn att på laget, blei sterkare og sterkare.

Møtet på Ring Café

ARKITEKTEN: Det var Hugo Meisl som skapte Das Wunderteam i løpet av sine 18 år som landslagssjef

På nyåret 1931 møtte Meisl pressa på velkjende Ring Café i den austerrikske hovudstaden. Der blei han hardt pressa av journalistar og kommentatorar som hadde late seg imponere av Sindelar.

Meisl gav etter, og slapp Sindelar inn i varmen igjen. Det skulle han ikkje angre på.

Motstandar i neste kamp var Skottland – eitt av dei beste landslaga i Europa på den tid. Skottane hadde aldri tapt for eit lag frå Kontinentet.

Derfor var det ein skrell av dimensjonar då Austerrike vann 5–0 i ein kamp der Sindelar verkeleg fekk vise seg fram. Han scora berre eitt av måla sjølv, men var stjerna på laget. Sindelar hadde allereie rukke å bli 28 år, men dette blir rekna som hans verkelege gjennombrot internasjonalt.

«Das Wunderteam» var lansert for verda, stadig med Hugo Meisl som trenar. Sindelar var også blitt verdsstjerne.

«Das Wunderteam»

DAS WUNDERTEAM: Med Sindelar i spissen blei Austerrike eit superlag på 30-talet

Dei neste to åra var høgdepunktet for det austerrikske landslaget. Dei neste 11 kampane gav ikkje berre ni sigrar og to uavgjort for laget, motstandarane blei også knuste.

Tyskland blei slått 5–0 og 6-0, nabo Sveits 8-1, Ungarn blei banka med 8-2, og Frankrike 4–0. Laget vann også den sentraleuropeiske cupen, ein fjern forløpar til EM.

Austerrike var på toppen av fotballverda, og stjerna heitte Matthias Sindelar.

I desember 1932 skulle dei bevise at dei verkeleg var best i verda, mot fotballens heimland i London.

Tap trass Sindelars superscoring

Kampen på Stamford Bridge skapte fotballfeber. 60.000 fylte tribunane. Men kanskje meir imponerande var det at over 20.000 møtte fram på Heldenplatz i sentrum av Wien denne kalde førjulskvelden, for å følgje radiooverføringa på digre høgtalarar.

«Das Wunderteam» gjekk på eitt av sine sjeldne tap med 4–3. Men både Sindelar og laget imponerte sjølv blaserte britiske journalistar. Dei omtalte han som eit geni, og skreiv så godt som samstemt at England var meir enn heldige som vann.

– Det var ikkje tvil om at som lag var Austerrike det klart beste, skreiv Manchester Guardians reporter begeistra.

Sindelar scora eitt av Austerrikes mål, og det var vakkert. Han tok ballen på eigen halvdel, sprinta og dribla seg gjennom halve det engelske laget, lurte av sistemann med ein elegant finte på 16-meterstreken og sende ballen lågt i hjørnet.

– Det var eit mål som ingen før han har gjort og truleg ingen etter han kan gjere mot England.

Det var det kampens dommar som sa.

Nedtur i VM

I VM i Italia i 1934 var Austerrike favoritt. Ikkje minst fordi laget i tillegg til Sindelar også hadde fått Josef Bican inn på laget. Han debuterte mot Skottland i desember 1933. Bican – også han med tsjekkisk bakgrunn – skulle bli tidenes toppscorar med (minst) 805 mål i offisielle kampar. Det er over 30 fleire enn Brasils langt meir kjende legender Romario (772) og Pelé (767).

Uheldigvis møtte dei vertslandet Italia i semifinalen i Milano. Kampen gjekk i kraftig regn og på ei hengemyr av ei bane som gjorde det vanskeleg for Austerrikes tekniske spelarar. Sindelar blei svært godt passa på, og behandla til dels hardt av sine motstandarar.

Italia vann 1-0, og skulle seinare gå heilt til topps i VM.

Men Hugo Meisls landslag var framleis Wunderteam. Statistikken etter VM fortalde om berre tre tap på dei 31 siste landskampane.

Megastjerne med livsappetitt

PROVOKASJON: Her scorar Sindelar sitt 27. og siste landslagsmål mot Tyskland, stikk imot avtalen med nazistane

Og om «Sindi» hadde vore stor før, var han no blitt megastjerne. Han tok for seg av livet. Namnet hans blei også godt kjent i USA der dei store pengane låg. Han svei det meste av dei på luksusbilar, gambling og vakre kvinner.

Men han visste heile tida kvar han kom frå. Bakgrunnen frå arbeidarklassa, sosialistmiljøet og fattigdomen i Wien, og frå den jødedominerte klubben Austria Wien, gløymde han aldri. Det skulle snart vise seg.

Laget var framleis på toppen og «Sindi» framleis verdsstjerna då landslagssjef Hugo Meisl døydde brått av hjarteinfarkt i februar 1937.

Meisl hadde hatt jobben i 18 år, og var saman med engelske Jimmy Hogan arkitekten bak «Das Wunderteam». Den arven var det nesten umogeleg å føre vidare.

Likevel var Austerrike igjen blant favorittane då VM i Frankrike i 1938 nærma seg.

Men det skulle det bli ein brå slutt på. Det skulle det også med Sindelars karriere og liv.

Nazistisk omvelting

Europa var i stadig djupare politisk krise etter kvart som 30-åra gjekk. 12. mars 1938 invaderte Adolf Hitlers tyske toppar Austerrike, og «Die Anschluss» var eit faktum. Austerrike var ikkje lenger eit sjølvstendig land.

Ein av konsekvensane var at alle fotballeiarane som var jødar eller mistenkte for det, fekk sparken. Mellom dei var klubbpresidenten i Austria Wien, Dr. Michl Schwarz. Dei som blei igjen, fekk beskjed om å ikkje eingong snakke med nokon av dei sparka.

Det godtok ikkje Matthias Sindelar.

– Den nye klubbpresidenten nektar oss å snakke med deg. Men eg vil alltid snakke med deg, Herr Doktor, sa kapteinen og superstjerna.

Austria Wien blei også utestengd frå ligaen.

Nazistane brukte som så mange andre internasjonal fotball til eigen propaganda. Men det tyske landslaget på 30-talet var nokså middelmådig. Derfor var det gull at grannelandet dei okkuperte, hadde eitt av dei beste i verda.

Hitler kravde at Austerrike som landslag skulle avviklast, og at dei beste spelarane derfrå skulle spele for Tyskland.

Provoserte i Anschluss-kampen

«FORBRØDRING»: Etter at Tyskland invaderte Austerrike blei det arrangert ein siste «vennskapskamp» før det austerrikske landslaget blei oppløyst

Som ein slags overgang, sett i scene av det nye nazistiske styret, skulle laga møtest til ein siste kamp i Wien «for å feire Anschluss». Austerrike hadde, ifølgje fleire kjelder, fått beskjed om å ikkje vinne mot Tyskland. Kampen skulle ende uavgjort «i vennskapets teikn».

Det blei ein rar kamp, ikkje minst på grunn av Sindelar.

Han hadde teke til å markere seg tydeleg mot nazistyret. Om det kom av sympati med jødane, eller om det var av andre grunnar, gav han aldri noko svar på. Historia har heller ikkje gitt noko tydeleg svar på det.

Det såg det lenge ut som om Sindelar og hans lagkameratar skulle følgje avtalen om eit vennskapeleg uavgjortresultat.

For trass i at laget skapte mange gode sjansar, bomma Sindelar og spissmakker Karl Sesta alltid så grovt at det verka som om dei gjorde det bevisst. I tillegg brukte han sin eksepsjonelle teknikk til å leike seg med dei tyske motstandarane, for å audmjuke dei så godt som mogeleg.

Så, 20 minutt før slutt, dundra han brått og uventa inn 1-0, hans 27. mål i sin 44. landskamp. Like etter sette Sesta inn 2-0, til enorm jubel frå det austerrikske publikum, som visste at det truleg blei siste gongen dei fekk la nasjonalkjensla få lov til å sleppe laus igjen.

– Sindelar spela truleg den beste kampen i sin karriere, sa ein av tilskodarane etterpå, ifølgje theneweuropean.co.uk.

Sindelar tok også sigersdansen rett framfor ærestribunen der nazistleiarane sat.

Nekta å spele for Tyskland

For «Das Wunderteam» var det slutt. Men Hitler, som trass alt var fødd i Austerrike, kravde at fem austerrikarar skulle vere med på det tyske laget i VM.

Sindelar blei teken ut, men nekta. Den beste fotballspelaren i verda ville ikkje spele for nazistane.

Han avslutta si stjernekarriere tvert, der og då. Han fekk 43 offisielle landskampar (den siste mot Tyskland er det ingen som reknar som offisiell). Berre sju av dei enda med tap.

Kanskje måtte han gjort det snart uansett. Med 35 år hadde han sine beste år bak seg, og slitasjeskadane hadde teke til å melde seg.

Kjøpte kafé

KAFEDRIFT: Etter sin brå karriereslutt dreiv Sindelar kafe i Wien. Også her greidde han å provosere nazistane Foto: Østerrikes Nasjonalbibliotek

Heime i Wien starta han ny karriere som kafé-eigar. Kafeen kjøpte han av ein jøde. Nazistyret var i ferd med å konfiskere jødens kafé, men Sindelar insisterte på å betale full marknadspris.

Frå kafeen sin leverte han mat til heile lokalmiljøet, jødar på lik linje med ikkje-jødar, til nazistane sin stadig større irritasjon.

Scoring mot avtalen og jubel framfor nazi-leiinga. Nei til å spele for nazi-Tysklands landslag i VM. Kafekjøp til fullpris av ein jøde, og leveransar til jødar og andre på like fot. Det var å be om bråk med det nye regimet, sjølv om han aldri ope gav verbalt uttrykk for noko politisk haldning.

Ope bråk slapp han unna. Kanskje var stjernestatusen hans for sterk. Men arkivmateriale som blei kjent etter verdskrigen, viste at han blei tett følgd av Gestapo.

Det gjorde ikkje akkurat hans posisjon overfor nazistane betre at han spela for «jødeklubben» Austria Wien.

Mystisk dødsfall

23. januar året etter kom ein kamerat på besøk. Han fann Sindelar død i leilegheita si i Wien, nokre dagar før han skulle ha fylt 36 år. Sindelar var der saman med kjærasten Camilla Castagnola, som var i live då dei blei funne, men døydde på sjukehuset kort tid etter.

Omstenda rundt dødsfallet er aldri blitt heilt klare.

Den offisielle dødsårsaka blei forklart med gassforgifting på grunn av lekkasje frå ein omn. Men det blei slått fast etter ei førebels gransking som var over etter berre to dagar. Eit halvt år etterpå hadde politiet enno ikkje kome fram til nokon offisiell endeleg konklusjon, og styresmaktene avslutta saka.

Men med Sindelars antinazistiske haldning kom det naturleg nok spørsmål og spekulasjonar om han var myrda av Gestapo.

Politirapporten om dødsfallet og etterforskinga ligg ikkje lenger i det austerrikske statsarkivet. Den kom bort under krigen.

Andre kjelder vil ha det til at Sindelar tok sjølvmord, rett og slett fordi han ikkje orka tanken på ei framtid under nazistisk styre.

I ein dokumentar BBC laga i 2003 blir det hevda av Egon Ullbrich, ein av Sindelars vener, at etterforskarar hadde blitt betalte for å klassifisere dødsfallet som ei ulykke.

Årsaka til det, fortalde Ullbrich, var at dei nazistiske reglane ikkje tillèt statsgravferd for folk som blei myrda eller tok sjølvmord. Men etter ei ulykke var det greitt.

Titusenvis følgde gravferda

For stjernestatusen til Sindelar var så stor at han fekk statsgravferd, også under nazistyret. Over 40.000 menneske kransa gata med Sandelars båre under gravferda. Og klubben hans fekk 15.000 kondolansetelegram.

Over 80 år etterpå er det lite som fortel om fotballens første superstjerne. Han var hylla av heile verda. Han skulle ha vore fremst i fotballhistoria i lag med dei aller beste.

I staden er fotballens Mozart godt plassert i gløymeboka, i alle fall utanfor heimlandet.

Dødsfallet til fotballens Mozart, som nekta å kapitulere for Hitler, vil truleg for alltid vere innpakka i mystikk.