Fotballen er død

Seieren over Inter i Istanbul var den siste juvelen i kronen for Manchester Citys Abu Dhabi-baserte eiere. Seieren i den mest attraktive klubbturneringen i verden gir dem prestisjen og anerkjennelsen de har investert i å skaffe seg de 15 årene de har eid klubben i lyseblått øst i Manchester.

Manchester City, som var den evige lillebror i byen og som kavet på nivå 3 i England den gang byrival United var første engelske klubb til å vinne trippelen i 1999.

«THE TREBLE»: Ole Gunnar Solskjær og Manchester United tok trippelen i 1999. Foto: REUTERS FILE PHOTO / Reuters

Den gang skrev Ole Gunnar Solskjær seg inn i folkloren som matchvinner på overtid i mesterligafinalen mot Bayern München. Denne sesongen har Erling Braut Haaland omskrevet alt av fotballens historiebøker lenge før man kom til den tilsvarende finalen.

Haaland kom til City for å vinne Mesterligaen. City vant Mesterligaen.

Jobb vel utført, som det heter i fotballens hjemland.

Til en pris man inntil nylig trodde var forbeholdt fantasien.

TIL SLUTT: Klarte Pep Guardiola å lede Manchester City til Mesterligatittelen. Foto: AFP

Pengene styrer verden

Også der har den siste uka endret vårt verdensbilde.

VELKOMSTSEREMONI: Tidligere Real MAdrid-spiss Karim Benzema gikk til Al-Ittihad i Saudi-Arabia denne uka. Foto: Reuters

Aldrende stjerner som Karim Benzema og N’Golo Kante har underskrevet kontrakter med saudiarabiske klubber om milliardlønninger. Og ingen har lenger noen anelse om hvor langt dette kan gå.

Fotballen som vi kjenner den er i total forandring. Og mest frustrerende av alt: Ingen ser ut til å besitte maktmidler eller krefter til å styre utviklingen.

De enorme petroleumsfondene tar kontrollen. Og de gjør det med penger. Så enkel er likevel verden. Enkel- og i øyeblikket totalt uoversiktlig.

Et spørsmål om makt

Når De forente arabiske emiratene, der City er eid, Saudi-Arabia og Qatar investerer enorme beløp i fotball, golf og andre sporter, kalles det gjerne «sportsvasking». Men uttrykket er på vei til å bli tatt av inflasjonen. For det er så mye mer. Det er et spørsmål om makt, om innflytelse og posisjon. Selvsagt innen fotballen, men også i verden som sådan.

Sport har blitt et middel til å oppnå større mål. Og Erling Braut Haaland, Viktor Hovland og de andre stjernene er mest av alt godt betalte brikker i spillet.

Og det fungerer. Så til de grader fungerer det.

BRIKKE I SPILLET: Viktor Hovland hever troféet etter å ha vunnet Memorial Tournament tidligere i juni. Foto: Reuters

Å kjøpe en sport

Denne uka har nemlig petroleumsstatene i Midtøsten hatt sin største uke på idrettsarenaen noensinne.

Først gjennom den store golffreden, der de to store turneringene PGA og LIV bestemte seg for å avslutte sin interne krig og heller samarbeide fremover.

Det saudiarabiske petroleumsfondet, som eier LIV-touren, overtar med dette i praksis kontrollen over golfens videre utvikling, sportslig og kommersielt.

Og alle spillerne som sa nei til fantasisummer for å melde overgang fra den tradisjonelle PGA-touren til LIV av prinsipielle grunner, står desillusjonerte igjen.

LIV LAGA?: Yasir al-Rumayyan, businessmannen som styrer Saudi Arabias investerings fond, på plass på LIV-touren. Foto: AFP

Den fallerte stjerne Tiger Woods skal alene ha blitt tilbudt over 8 milliarder kroner bare for å delta der.

Også vår egen stjerne Viktor Hovland har blitt tilbudt enorme summer for å melde overgang, men også han takket nei.

Nå har disse to og andre som har protestert mot det saudiarabiske regimets manipulasjon ikke lenger noe valg, absurd nok.

Tross de vedvarende protester fra menneskerettighetsorganisasjoner og fra etterkommere etter 11. september, hvor Saudi-Arabia skal ha støttet terroristene.

Bare ett år etter at de startet sin egen golfturnering, har Saudi-Arabia i praksis overtatt kontrollen over hele sporten.

Slikt gir nødvendigvis mersmak. Til å overta større deler av fotballen. Eller rett og slett overta kontrollen over flere sporter, om det er tennis, boksing, Formel 1 eller noe annet.

Dette dreier seg som nevnt om penger. Og viljen til å bruke dem.

Triumfen til Manchester City i Mesterligaen vil helt sikkert virke som enda sterkere motivasjon.

Den nye tidsalder

For dette er den første store triumfen i den aller største og mest prestisjetunge sporten for eiere fra den arabiske halvøy.

På den måten tok fotballen steget inn i en ny tidsalder denne lørdagskvelden i Istanbul, da verdens beste klubblag endelig vant verdens viktigste klubblagsturnering.

Isolert sett har de også fortjent det. Gjennom de 15 årene Abu Dhabis Sheikh Mansour har vært eier, har Manchester City bygget seg opp til stadig nye grader av sportslig storhet under sin katalanske manager Pep Guardiola.

MOTIVERT: Manchester City-eier Sheikh Mansour bin Zayed al-Nahyan (t.h) tok med sin bror Sheikh Mohamed bin Zayed al-Nahyan (t.v), som er presidenten i De forente arabiske emirater får å se Mesterligafinalen. Foto: AFP

Spørsmålene om hvilke metoder som er brukt på veien står likevel fortsatt ubesvarte.

I vinter kom Premier League med en liste med 115 tiltalepunkter mot klubben. Det kan ta år før man får en konklusjon. Og det vil aldri gå så langt som til å frata klubben noen av titlene de har fått i denne perioden, som kanskje hadde vært det eneste som hadde gjort reelt inntrykk.

Følelsen av at statene på den arabiske halvøy er den nye maktbasen i internasjonal sport. Og at anklagene om omfattende menneskerettighetsbrudd på hjemmebane blir lettere og lettere å ignorere.

Jubelen overdøver alt. Om man da ikke er så ubetenksom at man har endt opp som kvinne, homofil eller opposisjonell i en av de nevnte statene. Som styrer golfsporten og verdens beste fotballag.

Kopi og dystopi

City ble ikke historiske i Istanbul. De kopierte bare. Inntil videre. Citys siste barriere var Mesterligaen. Nå er det ingen begrensninger videre.

115 tiltalepunkter eller ei.

I den nye tidsalderen får fotballagene respekt og beundring. Men ikke den betingelsesløse kjærlighet fra fansen fotballen en gang ble bygget på. Fotballagene og deres spillere har blitt produkter. Noe man velger – og velger fra når man vil videre.

Lojaliteten er til pengene og mulighetene, som PGA og deres sjef Jay Monahan til de grader har vist denne uka.

DOLLARTEGN I ØYNENE: Jay Monahan og PGA har inngått et samarbeid med saudiarabiske LIV. Foto: AFP

Dette er fremtiden for verdensidrettene. I en tid hvor også de City-elskende brødrene Gallagher har lovet å gjenforene sitt band Oasis i trippel-lykkerusen.

Det er ikke nok til å få noen glad.

Men det gir muligheter for et soundtrack også til fremtiden. Så blir det opp til den enkelte om det skal være Go let it out, Who feels love? eller Don’t look back in anger.

Fotballen er død. Leve den nye fotballen.