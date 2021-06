Fotballdommeren angret først etter å ha stått frem: – «Oi, shit, hva har jeg gjort?»

– Da jeg kom hjem fra den samtalen med lokalavisa, fikk jeg en sånn «oi shit, hva har jeg gjort, hva skjer i morgen?».

Det sier Tom Harald Hagen i et intervju på P3 Morgen onsdag. Det var i oktober 2020 at den profilerte fotballdommeren ga et intervju med lokalavisa Glåmdalen, der han sto frem som homofil.

Det som ventet ham i etterkant, var han ikke forberedt på.

– Umiddelbart da dette skjedde på mandagen og helt frem til onsdag, var det en følelse av at jeg angret på at jeg hadde gjort det, sier Hagen.

Uvant med medietrykket

For tilbakemeldingene lot ikke vente på seg. De var nesten utelukkende positive, men i en så stor skala at det på et tidspunkt ble litt for mye å ta innover seg.

– De første to til tre dagene etterpå var det veldig masete, og mye mer masete enn jeg hadde tenkt. Jeg angret nok på det tidspunktet fordi jeg var sliten av trykket, og fordi jeg ikke er vant til et sånt trykk som en enkel fotballdommer, sier Hagen.

KOMMET LANGT: Fotballdommeren mener at Norge har kommet langt i å ufarliggjøre homofili i fotballen og idretten generelt.

Han sto frem dagen etter at han hadde dømt kampen hvor Flamur Kastrati hadde ropt «j**** soper» til Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo.

Kollegaene hans hadde visst om legningen lenge, og Hagen er overbevist om at det ellers i fotballmiljøet var ganske kjent.

– Etter kampen fikk jeg masse meldinger fra kollegaer som sa at det var veldig ironisk at det var nettopp jeg som dømte den kampen, og de at de regnet med at jeg ville ta tak i det, forteller Hagen.

Under et døgn etterpå gjorde han det altså kjent for offentligheten at han er homofil, som den første profilerte fotballpersonligheten i norsk fotball.

Uefa satt en stopper for markering

I dag angrer han ikke på at han gjorde det intervjuet med lokalavisa. Hagen snakker engasjert om Ungarns nye lovverk som har skapt stor ståhei i Europa, og som nå også skaper overskrifter i Fotball-Europa.

Lovverket sier at man skal ta avstand fra homofili, og at man ikke skal oppdra unge til å være seg selv. Nylig ville Tyskland vise det motsatte ved å ha en regnbuemarkering på Allianz Arena i München under den siste gruppespillskampen mellom Tyskland og nettopp Ungarn.

MARKERING: Slik skulle Allianz Arena sett ut onsdag kveld, men Uefa nekter Tyskland i å lyse opp arenaen med regnbuefarger. Foto: Andreas Gebert / Reuters

Markeringen ble altså stoppet av Uefa, som mente at gesten har en politisk kontekst. Etterpå har ikke reaksjonene latt vente på seg fra alle kanter i Europa.

– Det at det har kommet så mange voldsomme reaksjoner på det i etterkant, viser jo bare at åpenheten er i ferd med å bli mye større, mener Hagen.

Dommerne påpeker også at selv om han foreløpig er den eneste fotballprofilen i Norge som har stått frem som homofil, har de kommet langt med å sette søkelyset på åpenheten rundt temaet.

– I Norge synes jeg at alle innenfor fotballen bidrar på en veldig positiv måte med å for eksempel gå foran og bære regnbueflagg på brystet og på kapteinsbind. Det er også viktig at de heterofile stjernene går foran med disse symbolene. Vi må fortsette å ufarliggjøre det, sier Hagen.