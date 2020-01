Engelske kamper starter ett minutt seinere i helga for å redde liv

Det ikke uvanlig med sørgebind og ett minutts stillhet i engelsk fotball, for det er mange klubblegender som skal hedres når de dør.

Helgas markeringer handler derimot om å komme i forkant, og forsøke å hindre at folk mister sine kjære for tidlig.

Derfor begynner alle kampene i FA-cupens tredje runde ett minutt over.

Fotballforbundet besluttet i fjor høst at kampstart denne helga skal være 13.31, 16.01, 18.31 lørdag, 15.01, 17.01, 19.16 søndag og 20.56 mandag.

Fokus på menn

– Alle kampene blir forsinket med ett minutt for å oppfordre fansen til å bruke det til å tenke gjennom deres mentale helse. Tenk på hvor positiv innvirkning 60 sekunder kan ha på ditt eget liv, eller andres, skriver forbundet i en pressemelding.

Markeringen skjer i samarbeid med organisasjonen Heads Up, som har laget kampanjen «Every Mind Matters» sammen med myndighetene. Prins William er også med på kampanjen.

– Selv om det å utsette avspark med 60 sekunder er en enkel idé, gir det oss en kraftig plattform hvor vi kan komme med denne viktige beskjeden om mental helse. Vi vet at spesielt menn kan være motvillige til å prate om temaet, så da er det viktig at vi kan bruke fotballen som et virkemiddel, sier FA-sjef Mark Bullingham.

Den tredje runden i FA-cupen er den første hvor Premier League-klubbene kommer med, og er en stor fotballhelg i England. Davidene møter goliatene. Hvor smeller cupbomba?

Siden kampene trekkes og ikke settes opp, er det ofte noen store godbiter allerede i tredje runde. I kveld blir det et rent Premier League-oppgjør mellom Wolverhampton og Manchester United, men rundens aller største oppgjør er i morgen, med byderbyet mellom Liverpool og Everton. I Norge er det Viasat som har rettighetene til kampene.

Slik spilles tredje runde i FA-cupen Ekspandér faktaboks Lørdag 4/1: Birmingham – Blackburn, Bristol City – Shrewsbury, Burnley – Peterborough, Millwall – Newport, Rochdale – Newcastle, Rotherham – Hull, Brentford – Stoke, Brighton – Sheffield Wednesday, Bristol Rovers – Coventry, Cardiff – Carlisle, Fulham – Aston Villa, Oxford United – Hartlepool, Preston – Norwich, Reading – Blackpool, Southampton – Huddersfield, Watford – Tranmere, Bournemouth – Luton, Fleetwood – Portsmouth, Leicester – Wigan, Manchester City – Port Vale, Wolverhampton – Manchester United. Søndag 5/1: Burton – Northampton, Charlton – West Bromwich, Chelsea – Nottingham Forest, Crewe – Barnsley, Crystal Palace – Derby, Middlesbrough – Tottenham, Queens Park Rangers – Swansea, Sheffield United – Fylde, Liverpool – Everton, Gillingham – West Ham. Mandag 6/1: Arsenal – Leeds.

Fokus i Norge

Også her hjemme har det vært stort fokus på mental helse de siste ukene, etter at Ari Behn døde 1. juledag. Familien var fra første dag åpen om at han hadde hatt det vanskelig, og tatt sitt eget liv.



Behn ble bisatt fra Oslo domkirke fredag.



Statsminister Erna Solberg hadde planlagt å snakke om mental helse i sin nyttårstale, men gjorde noen endringer etter Behns dødsfall.



– Jeg sender mine varmeste tanker til alle de som har mistet en av sine kjære det siste året. 674 personer tok sitt eget liv her i landet i 2018. Det er 674 for mange, sa Solberg.

Regjeringen vil derfor finne ut hva som er årsaken og hun vil med en kartlegging også prøve å komme nærmere en løsning som virker.

– Uansett så må vi jobbe for å få ned tallet. Åpenhet og å tørre å snakke om følelser er viktig, sier hun.