Fotball-EM utsatt til 2021

Brady og Patriots skiller lag

New England Patriots-legenden Tom Brady gir seg i NFL-klubben etter 20 sesonger, bekrefter 42-åringen selv i sosiale medier, men han legger ikke opp.



Brady har vunnet seks Superbowl-titler med klubben og er av mange regnet som den beste quarterbacken i amerikansk fotballs historie. I et følelsesladd innlegg takker Brady alle sine lagkamerater, trenere og andre samarbeidspartnere for de siste 20 årene i karrieren.





– Jeg er takknemlig for alt dere har lært meg, og jeg har lært av alle. Dere har latt meg ta ut hele mitt potensial, og det er alt en spiller kan håpe om, skriver Brady, som også takker fansen i en egen melding.





Sist sesong røk Patriots ut av NFL-sluttspillet med et skuffende tap mot Tennessee Titans i første runde.