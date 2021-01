19 år gamle Fossesholm har ikke rent lite selvtillit om dagen. Det er ikke uten grunn. Spesielt i fristil, der hun har vært på pallen i de rennene hun har deltatt i både nasjonalt og internasjonalt.

Det er ingen tvil om at hun i februar og mars skal gå sitt første VM på seniornivå. Der legger hun ikke skjul på at ankeretappen frister. En oppgave svært få ønsket å ta på seg ved forrige anledning under VM i Seefeld.

– Jeg er klar. Jeg sier ikke nei takk til det, sier hun.

Helene Marie Fossesholm, her fra norgescup på Lygna denne helgen. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Da blir det trolig et møte med Linn Svahn da?

– Jeg tenker at vi har våre sterke sider. Hun er rask. Jeg er utholdende. Det kan bli en hard fight. Jeg kommer til å stille med selvtillit på sisteetappe.

– Men redd blir jeg ikke. Jeg er ikke sikker, heller. Går vi ut likt, hvis det skulle skje, så håper jeg vi kan frykte hverandre. Vi har respekt for hverandre, sier Fossesholm.

Johaug avviser ankerjobben

Therese Johaug har gjort rent bord under norgescup på Lygna. Hun er så til de grader favoritt til alle individuelle distanser under VM. Hun var også ankerkvinne sist mesterskap. Det endte med at gullet glapp for Sverige. For første gang på ti år.

Therese Johaug, her med førstepremien under norgescup på Lygna sist helg. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Nei, jeg skal ikke gå noen ankeretappe i VM. Nei! sier Johaug smilende, men samtidig i fullt alvor.

Hun er enig i at Fossesholm er et bra kort på en ankeretappe, men trekker også frem Heidi Weng som har vært Norges nest beste løper denne sesongen. I tillegg nevner Johaug norske sprintjenter som er gode på en fem kilometer lang etappe og gode i en spurt.

– Vi har et sterkt lag. Men Sverige må ta favorittstempelet. Mens vi skal bite godt ifra oss, sier Johaug.

– Skal danke ut henne

Heidi Weng overrasker nemlig når NRK spør om hun er aktuell for en slik oppgave. 29-åringen endte opp i en spurt mot Tiril Udnes Weng på den klassiske fellesstarten på Lygna søndag. Den vant førstnevnte med ett lite tidel.

ANKERETAPPE-KLAR: Heidi Weng, her i pressesonen under norgescup på Lygna. Foto: Terje Pedersen / NTB

Etterpå fleipet Heidi Weng med at hun kanskje burde sluppet henne forbi på oppløpet, for å slippe å gå sisteetappen i VM. Men hun svarer faktisk at det er en oppgave hun kunne tenkt seg.

– Er man i form, så går man den. Da kan hvem som helst gå. Jeg takker ikke nei til det. Jeg kan ta den og skal klare det bra, sier Weng, og vurderer et møte med Linn Svahn slik:

– Jeg tror det hadde vært greit. Skøyting, ja, det tror jeg at kan bli bra.

Når NRK spør om det nå blir krangling om en ankeretappe mellom henne og Fossesholm, svarer Weng slik med et glimt i øyet:

– Jeg tror jeg skal danke ut henne.

Vil ha Udnes Weng på laget

I tillegg til Fossesholm, Johaug og Weng har det vært et stort spørsmål hvem som skal inn på den siste plassen på det norske stafettlaget.

Landslagstrener Ole Morten Iversen har gjennom helgen vært klar på at det er en stund til selve VM-troppen skal tas ut. Fortsatt er det tre konkurransehelger i NM og verdenscupen igjen.

Iversen nevner i fleng at landslagsløperne Maiken Caspersen Falla, Anna Svendsen, Ragnhild Haga, Lotta Udnes Weng, rekruttlandslagsløper Hedda Østberg Amundsen, samt regionlagsløper Anne Kjersti Kalvå alle er aktuelle for en slik oppgave.

SØNDAGENS PALL: Therese Johaug vant og henviste Heidi Weng (venstre) og Tiril Udnes Weng (høyre) til andre- og tredjeplass under 15 kilometer fellesstart i klassisk søndag. Foto: Terje Pedersen / NTB

Alt avhenger av hvordan de presterer de neste ukene og under mesterskapet i Oberstdorf, sier landslagstreneren. Men Heidi Weng er klar på at søndagens spurtrival, Tiril Udnes Weng, bør være med slik det står seg akkurat nå.

– Tiril gikk også på stafettlaget i fjor. Hun er bunnsolid og når hun er i form går det jækla fort. Hun er bra å ha med, ja, sier Weng.