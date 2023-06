Supertalentet vart parkert av trenaren i «krabbetempo»

– Når eg først får lov til å gå hardt av Sjur Ole Svarstad, så skal eg gå hardt òg, seier Helene Marie Fossesholm og klaskar neven i låret.

Ho sit på ein stol i solsteika i Holmenkollen ved sida av landslagstrenaren og har framleis rulleskihjelmen på. Begge smiler frå øyre til øyre over det Fossesholm akkurat har prestert.

Ho måtte rett nok sjå seg slått av Lotta Udnes Weng i spurten i Oslo Skishow, men halde verdscupvinnar Tiril Udnes Weng bak seg. Undervegs gjorde Fossesholm heile drajobben i alle dei ni kilometrane.

FORHANDLING: Viss Helene Marie Fossesholm skal trene hardt, må ho først overtyde trenar Sjur Ole Svarstad om at det er fornuftig. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

– Du fekk lov i dag. Det blir lenge til neste gong, svarer Svarstad ertande.

Først får han ein grimase til respons, så seier Fossesholm:

– Vi får diskutere det.

Varsla katastrofe

Tonen er fleipete, men under ligg alvoret. Helene Marie Fossesholm var sett på som den neste store i internasjonalt langrenn. 23. januar 2021 tok ho sin første pallplass i verdscupen. Halvannan månad seinare var ho ankerkvinne på det norske laget som tok VM-gull i stafett i Oberstdorf.

Ho var framleis 19 år og junior, og framtidsutsiktene var utan grenser.

VERDSMEISTER: Helene Marie Fossesholm kryssa målstreken først og sørgde for gull for norsk stafettgull i Oberstdorf. Foto: Lise Åserud / NTB

Dei to følgjande sesongane har ho berre to topp 10-plasseringar i verdscupen, og i vinter var ikkje Fossesholm i nærleiken av ein plass i den norske VM-troppen til Planica.

Ho vart overivrig og trena seg heilt i senk. På sett og vis ein varsla katastrofe. Førre landslagstrenar, Ole Morten Iversen, prøvde å halde henne igjen.

Krabbetempo

– Eg var heilt håplaus, seier ho til NRK om tilstanden ho var i for eit år sidan, då Iversen slutta i jobben.

Fossesholm var ikkje i stand til å følgje landslagsvenninnene på ei einaste økt. På ei samling i Bø i juni i fjor, skulle trenar Svarstad danne baktropp med lagets yngste.

– Då var han med ned på krabbetempoet mitt. Ein kunne gått ved sida av, fortel ho.

Det gjekk så sakte at trenaren ikkje greidde å springe så sakte:

– Han måtte snu seg etter to minutt. Då var eg ikkje der.

– Heilt utruleg, seier Svarstad no.

SMILET TILBAKE: Helene Marie Fossesholm delte pallen med Udnes Weng-tvillingane i Holmenkollen. Foto: NTB

Berre Marie

Helene Marie Fossesholm var rett og slett ikkje til å kjenne igjen, verken for seg sjølv eller lagvenninnene. Udnes Weng-tvillingane byrja å kalle henne Marie.

– Når eg går dårleg, så er eg Marie. Og når eg er bra, så er eg Helene. Så eg har liksom to namn. Eg har vel nesten berre vore Marie i to år no. Så når dei byrjar å kalle meg Helene igjen, er det eit godt teikn, seier Fossesholm.

For no går det altså betre igjen. Mykje betre, takka vere tolmod og disiplin i treningsarbeidet.

– Helene er i slag igjen, for å seie det sånn. Det er ein ganske stor fordel å henge i rygg, og eg hadde meir enn nok med å henge, så det er godt å sjå at ho er tilbake, seier Tiril Udnes Weng etter å ha vorte slått Holmenkollen.

– No har vi henne tilbake, og vi må berre passe på så ho ikkje trykkjer til for hardt no, for det er lenge til sesongstart, seier ho.

LOKOMOTIV: Helene Marie Fossesholm har fått fart på rulleskia, og startar oppkøyringa til ny sesong på eit heilt anna nivå enn for e år sidan. Foto: NTB

Grime i munnen

Verdscupvinnaren lovar å seie frå viss ho opplever at Fossesholm tøyer strikken for langt. Det er ein jobb Svarstad også tek på alvor.

– For ei som vil så mykje som Helene, trur eg det er veldig viktig med treningskontroll. Vi må finne den rette balansen, så blir det bra, seier han.

Hovudpersonen hevdar det ikkje skal bli eit problem.

– Det er eigentleg veldig lett, for eg har to stykke – ein som heiter Sjur Ole og ein som heiter Stig Rune (Kveen). Eg har ein grime i munnen, og så held dei kvar sin sele og held meg igjen, seier ho om landslagstrenarane.

Når Svarstad seier det blir lenge til neste gong Fossesholm får gå alt ho kan, er det altså ikkje ein fleip.

– Det er berre fint at dei kan seie frå viss dei føler at eg blir litt hissig på grauten. Men den dagen eg sluttar å vere hissig på grauten, er eg ikkje meg sjølv. Det trur eg aldri eg kjem til å slutte med, for det ligg ikkje i naturen min, konstaterer Helene Marie Fossesholm.