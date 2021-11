Fra før av er det landslagstrener Ole Morten Iversen som har ansvaret for Fossesholm på landslaget. Men allerede under langrennsåpningen på Beitostølen kommende helg vil Rogn være til stede for å gi sine råd til stortalentet.

På spørsmål om hvorfor hun har valgt å gå til det skrittet å hente inn en ny trener, midt i sesongen, svarer Fossesholm slik:

– Tidligere har pappa vært treneren min. Det er han som har lagt opplegget for meg og hatt tett dialog og fått innspill fra Ole Morten. Nå har pappa full jobb og vi kom frem til at det beste er at han kan være mer pappa, sier Fossesholm til NRK.

Måtte forlate drømmejobben

EKS-LANDSLAGSTRENER: Geir Endre Rogn, her avbildet vinteren 2020. Foto: Terje Pedersen / NTB

Rogn vet litt om hva det vil si å drive i toppen av langrennssporten. Han var landslagstrener fra våren 2018 og frem til han måtte gi seg to år senere. Han måtte forlate drømmejobben fordi kona var alvorlig syk.

Det siste halvannet årene har han jobbet på gården hjemme på Vang i Valdres og drevet treningsveiledning gjennom sin egen hjemmeside.

Tok kontakt etter avbrutt høydesamling

Fossesholm forteller at hun har en liten relasjon til Rogn fra før av fra hans tid på juniorlandslaget og vet at han som landslagstrener samarbeidet godt med Ole Morten Iversen.

Derfor tok Fossesholm kontakt med ham etter høydesamlingen hun måtte avbryte i september. De ønsket en som kunne ta rollen til faren som trener på hjemmebane over tid.

– Sa til pappa at det er det beste

På NRKs spørsmål om hvorfor hun gikk til det skrittet å hente inn en trener rett etter at hun måtte reise hjem fra høyden, svarer 20-åringen at de har tenkt tanken en stund og at tidspunktet også handler om tilfeldigheter.

– Det er klart, pappa har vært der med meg hele livet mitt. Jeg skjønner at det kan være vanskelig å gi slipp. Men jeg sa til pappa at det er det beste for at han ikke skal ha for mye å gjøre. Geir Endre, Ole Morten og jeg har en tett dialog. De er på bølgelengde, både teknisk og det treningsmessige.

HAR TATT GREP: Helene Marie Fossesholm, her under en landslagssamling tidligere i år. Foto: Terje Pedersen / NTB

Innrømmer litt skepsis fra Skiforbundet

Rogn medgir imidlertid en ting:

– Det er ganske spesielt å komme inn på høsten en OL-sesong. Det er veldig spennende, selv om jeg liker best å få jobbet over tid. Men dette er ikke bare et samarbeid mot OL, men mot det som kommer videre deretter også.

– Men har du kun fått utelukkende positive signaler fra Norges Skiforbund?

– Det er nok litt skepsis der. Man ønsker ikke at det skal bli som i Sverige; At mange av landslagsløperne jobber tett med andre trenere i tillegg. Men at jeg har vært i systemet før og har det gode samarbeidet med Ole Morten, så man at var en god løsning, sier Rogn.

– Svekker landslagsmodellen

NRK-EKSPERT: Fredrik Aukland, her avbildet under VM i Seefeld i 2019. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

NRK-ekspert Fredrik Aukland mener det ikke er heldig for landslaget, der de beste skal prestere, skape det beste utviklingsmiljøet- og naturligvis prestasjonene sammen, at Fossesholm velger å hente inn en ny trener fra utsiden.

Han påpeker at konsekvensen for eksempel kan bli at utøverne trener svært ulikt med tanke på både mengde og intensitet, og at det ender med for mange ulike opplegg.

– Jeg tenker at det svekker landslagsmodellen. Helene er et talent vi ikke har sett maken til på mange år. At hun som yngre utøver velger å ikke benytte seg av landslagssystemet fullt ut, men søker et eget opplegg, det sender et dårlig signal til Ski-Norge, sier Aukland.

Til den kritikken, svarer Fossesholm slik:

– Først og fremst er det viktig for meg å påpeke at jeg på ingen måte vil gå bort fra landslagsmodellen. Ole Morten vil selvsagt være min trener på lik linje som tidligere, og jeg har god og kontinuerlig dialog og treningsøkter med Ole Morten akkurat slik som det har vært til nå.

– Hva slags signal det sender, det er vanskelig for meg å si noe om. Geir Endre har vært i Skiforbundet og vet hvordan dette fungerer. Det handler ikke om at jeg skal ha et eget opplegg, men å tenke langsiktighet er en viktig del av karrieren. Det har hele tiden vært en dialog mellom alle parter.

– Jobber mot Sveriges skiforbund

HAR SAMARBEIDET FØR: Geir Endre Rogn og Ole Morten Iversen. Foto: Terje Pedersen / NTB

Landslagstrener Ole Morten Iversen mener løsningen er positiv for Fossesholm. Han er klar på at eliteutøverne er sin egen trener 80 prosent av tiden. Det krever at de tar stort eierskap og ansvar til egen trening. Han understreker også at en rekke eliteutøvere har sine egne sparringspartnere på hjemmebane.

Iversen er imidlertid ett hundre prosent enig med NRK-ekspert Aukland, men at skepsisen til egne trenere utenfor landslaget ikke gjelder i dette tilfellet. Iversen har nemlig vært landslagstrener i nettopp Sverige.

– Forskjellen fra Norge og Sverige er at de personlige trenerne der i stor grad jobber mot Sveriges skiforbund, for å sette det litt på spissen. De har ulik filosofi og egne ting på gang. Er det utøvere inn med personlige trenere som ikke har tillit til landslaget, da kan det blir et problem og en opplagt risiko ved.

– Men de dyktige trenerne i Norge, på klubb- og regionlag, de jobber med forbundet. De har samme retning og grunnfilosofi. Sånn er det med Geir Endre også. Han har vært en del av systemet i mange år. Vi er enige om det meste når det gjelder trening. Han vil Helenes beste. Utøveren står i sentrum, sier Iversen.