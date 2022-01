Fossesholm : – Må være et helvete på jord

Johaug og langrennskvinnene utsetter også hjemreise

Også Therese Johaug og de kvinnelige langrennsutøverne utsetter sin hjemreise fra Seiser Alm til Norge, melder TV 2.

Avreisen til Kina er allerede utsatt fra 27. januar til 31. januar for herrene etter at samtlige løpere ble definert som nærkontakter til den koronasmittede sprinttreneren Arild Monsen.

Nå er det klart at også kvinnene utsetter hjemreisen fra Seiser Alm. Therese Johaug og de andre kvinnene skulle etter planen reise til Norge i dag, men blir værende i Seiser Alm.

En utsettelse for Johaug og co. vil i praksis bety at de ikke kommer seg på Olympiatoppens første charterfly fra Gardermoen til Beijing torsdag. Neste oppsatte avgang er mandag.

– Vi holder motet oppe så godt vi kan, sier Johaug til NRK.

Langrennsstjernen går seg en runde i solskinnet i Seiser Alm, men stopper opp når NRK stiller henne spørsmål.

– Vi får se om vi kommer oss til Kina, legger hun til.

Ifølge TV 2 har ikke alle løperne som testet seg mandag ennå fått svar på testen. Ifølge kanalens opplysninger skal testene som er klare, ha vært negative.

OL starter 4. februar. Første langrennsøvelse er kvinnenes skiathlon dagen etter.