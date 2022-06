Fosser tok VM-gull

Norge J19 med sterk seier over Tyskland

Norge J19 leverte en knallsterk snuoperasjon da de gikk fra å ligge under 0-1 til å vinne 2-1 over Tyskland.

18 år gamle Iris Omarsdottirs to nettkjenninger etter pause ga Norge det best mulige svaret etter mandagens tap mot England.

Sarah Mattner sendte Tyskland i føringen før Omarsdottir snudde kampen og ga håp om avansement.

De norske damene holdt unna for Tyskland i sluttminuttene, og sørget for at drømmen om semifinaleplass lever i beste velgående. Søndag venter Sverige i den siste gruppespillskampen. (NTB)