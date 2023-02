Foss Solevåg med kjempeomgang – tre nordmenn i seierskampen

Tidligere Molde-spiller fikk Premier League-debuten

Fredag kveld var det duket for et lokalmøte da Chelsea tok imot Fulham på eget gress.

Det kom aldri noen scoringer i Premier League-kampen på Stamford Bridge.

Tidligere Molde-spiller David Datro Fofana entret banen med et kvarter igjen av kampen da han erstattet Mason Mount. Med ti minutter igjen av kampen nærmet 20-åringen seg mål og rundet Bernd Leno. Han fikk åpent mål, men skuddet ble klarert.

Rekordsigneringen Enzo Fernández stilte fra start under kveldens møte og var ikke beskjeden da han valgte å fyre av et skudd mot mål. Chelsea-fansen reiste seg opp fra setene for å se den nye talismanen sørge for seier, men det lot seg ikke skje.

Etter et målløst resultat var lagene tvunget til å dele på poengene. Chelsea klatret opp til 9.-plass med 30 poeng mens Fulham inntok 6.-plassen med 32 poeng. (NTB)