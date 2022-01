Foss-Solevåg ledet – så ble rennet avlyst

Falla står over Falun-sprint

Maiken Caspersen Falla har meldt avbud til fredagens sprintrenn i Falun i skandinavisk cup. Hun sto nylig over Tour de Ski på grunn av manglende energi.

Falun-arrangøren bekrefter over Aftonbladet at Falla trekker seg. Turneringssjef Hans Jacobsson sier at han ikke har fått greie på årsaken.

– Nei, det vet jeg ikke. Det har vi ikke spurt om heller.

Han hadde håpet på et norsk-svensk oppgjør mellom Falla, verdensmester Jonna Sundling og sprintcupleder Maja Dahlqvist. Slik blir det ikke.

Falla har den siste tiden forberedt seg til OL hjemme i Norge. Hun droppet Tour de Ski fordi hun ikke hadde funnet tilbake til energien hun trengte for å gå rennene i Mellom-Europa.