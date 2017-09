Forventer ryddesjau i Vålerenga

– Når du ser på måten Vålerenga spiller, så tror jeg vi får se en del utskiftninger i stallen, sier Nordlie etter at Ronny Deilas menn ble knust i semifinalen mot Sarpsborg.

– Hva må ut, og hva må inn?

– De trenger en back, en stopper av klasse og kvalitet fremover på banen. Med det mener jeg kantspillere med gjennombruddskraft. To bak, to foran og en på midten.

– For mange like spillere

Det er ifølge den engasjerte fotballeksperten altfor mange «OK pluss»-spillere i Vålerenga. Altfor mange som man ikke kan sette innpå for å forandre kampbildet.

Det må bli færre av dem, mener Nordlie.

LIKE: Det er for mange like spillere i Vålerengas stall, mener Tom Nordlie. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Det er for mange spillere i stallen, og det er for mange like. Bytter de ut en, kommer det som regel en lik spiller inn. Unntaket er selvfølgelig unge spillere som Chidera Ejuke og Aron Dønnum, men de skal ikke bære dette laget på sine skuldre.

– Jeg vet at Ronny Deila ikke er helt fornøyd med det. Det er mange spillere som ikke passer til det han vil, legger 55-åringen til.

Deila: – Ingen tvil om endringer

Ronny Deila var svært skuffet etter semifinaletapet onsdag kveld. Skuffelsen hadde heller ikke lagt seg da NRK møtte Vålerenga-treneren på Valle dagen derpå.

Han er ikke uenig i Nordlies påstand om at Vålerenga har for mange like spillere.

– Vi mangler nok litt spisskompetanse. Vi har en del gode ballspillere, men mangler noen annerledes typer. Samuel Fridjonsson er en sånn type. Vi har noen unge spillere som har mer fart og kan spille mer én-mot-én. Vi må jobbe med det å ikke bli for like. Det er viktig å få satt sammen de riktige tingene for resten av sesongen, sier Deila til NRK.

På spørsmål om han vurderer endringer før neste sesong, svarer VIF-treneren:

– Vi er inne i en langsiktig prosess med tanke på det. Det er klart at du må forholde deg til avtaler, men at det blir endringer i fremtiden, er det ikke tvil om. 90 prosent av spillerne som er her nå kommer til å være fremtiden til Vålerenga, men at det kommer endringer, er det ikke tvil om. Men spillerne vi har her nå skal vi spille med resten av sesongen og de er mer enn gode nok til å ta nok poeng og klatre på tabellen.

– Føler du at spillerlogistikken er mislykket?

– Vi har ikke truffet på alt, men det tar også tid å få folk inn i de forskjellige rollene. Vi har en del gode spillere som har vært ute med skade, og det gir muligheten til andre, og de må få litt tid til å komme inn i systemer og bli trygge. Jeg er sikker på at vi har hentet inn masse kvalitet som kan gjøre oss bedre, sier Deila.